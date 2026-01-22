Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο

 22.01.2026 - 17:31
Στιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο

Στιγμές τρόμου βίωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι επιβάτες της πτήσης FR3133 της Ryanair από το Λονδίνο με προορισμό την Πάφο, όταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο κυβερνήτης επιχείρησε δύο φορές να προσγειωθεί στην Πάφο, σε διάστημα περίπου 45 λεπτών, ωστόσο οι έντονες αναταράξεις και οι δυνατοί άνεμοι καθιστούσαν την προσέγγιση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τελικά, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης και δόθηκε έγκριση για προσγείωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα, με επιβάτες να κάνουν λόγο για έντονη αναταραχή, ιδιαίτερα κατά τις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης.

Στην πτήση επέβαιναν κυρίως φίλαθλοι της Πάφου, οι οποίοι επέστρεφαν στην Κύπρο μετά τον αγώνα της ομάδας τους με την Τσέλσι για το Champions League.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Λάρνακα, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 22.01.2026 - 17:15
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός για ψευδή SMS στο όνομα του ΓεΣΥ – Προειδοποιούν ΟΑΥ και Αστυνομία

 22.01.2026 - 17:41
Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

  •  22.01.2026 - 11:39
Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

  •  22.01.2026 - 18:24
Στιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο

Στιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο

  •  22.01.2026 - 17:31
Αιχμές Ζελένσκι για την Ευρώπη μετά την συνάντηση του με Τραμπ: Αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση

Αιχμές Ζελένσκι για την Ευρώπη μετά την συνάντηση του με Τραμπ: Αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση

  •  22.01.2026 - 16:35
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιπαράθεση με αφορμή το μαρτυρικό υλικό - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιπαράθεση με αφορμή το μαρτυρικό υλικό - Πότε θα συνεχιστεί η διαδικασία

  •  22.01.2026 - 14:56
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

  •  22.01.2026 - 15:45
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα