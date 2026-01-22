Στιγμές τρόμου σε πτήση: Ισχυροί άνεμοι «έστειλαν» αεροσκάφος στη Λάρνακα αντί Πάφο

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο κυβερνήτης επιχείρησε δύο φορές να προσγειωθεί στην Πάφο, σε διάστημα περίπου 45 λεπτών, ωστόσο οι έντονες αναταράξεις και οι δυνατοί άνεμοι καθιστούσαν την προσέγγιση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τελικά, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης και δόθηκε έγκριση για προσγείωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα, με επιβάτες να κάνουν λόγο για έντονη αναταραχή, ιδιαίτερα κατά τις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης.

Στην πτήση επέβαιναν κυρίως φίλαθλοι της Πάφου, οι οποίοι επέστρεφαν στην Κύπρο μετά τον αγώνα της ομάδας τους με την Τσέλσι για το Champions League.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Λάρνακα, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.