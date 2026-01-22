Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες δημιούργησε η AI του Μασκ μέσα σε λίγες ημέρες - Πολλές ήταν παιδιών
ΔΙΕΘΝΗ

Εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες δημιούργησε η AI του Μασκ μέσα σε λίγες ημέρες - Πολλές ήταν παιδιών

 22.01.2026 - 20:07
Εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες δημιούργησε η AI του Μασκ μέσα σε λίγες ημέρες - Πολλές ήταν παιδιών

Το Grok AI, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μαζί με το X του Έλον Μάσκ, δημιούργησε περίπου 3 εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, εκτιμούν ερευνητές που προσθέτουν ότι από αυτές 23.000 φαίνεται να απεικονίζουν παιδιά.

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης «έγινε βιομηχανικής κλίμακας μηχανή για την παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης», αναφέρουν από το Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους (CCDH).

Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούσαν το Grok AI για να «γδύσουν» ψηφιακά άλλα πρόσωπα, διασημότητες και μη, ή τα βάλουν σε προκλητικές πόζες προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Η λειτουργία του εργαλείου κράτησε μόνο 11 ημέρες (29 Δεκεμβρίου – 9 Ιανουαρίου).

Η κορύφωση της χρήσης ήταν περίπου την Πρωτοχρονιά, αναφέρει ο Guardian. Μόνο στις 2 Ιανουαρίου έγιναν στο Grok AI σχεδόν 200.000 μεμονωμένα αιτήματα, δηλαδή δύο με τρία το δευτερόλεπτο.

Το πρόβλημα ήταν τόσο έντονο ώστε χώρες όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία απαγόρευσαν τη χρήση του εργαλείου.

Το CCDH υπολόγισε ότι κατά τη διάρκεια της 11ήμερης περιόδου, το Grok συνέβαλε στη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων παιδιών κάθε 41 δευτερόλεπτα. Μεταξύ άλλων, μια selfie που ανέβασε μια μαθήτρια, την οποία το Grok «έγδυσε» κάνοντάς τη να φορά μπικίνι.

«Το να γδύνεις μια γυναίκα χωρίς την άδειά της αποτελεί σεξουαλική κακοποίηση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μασκ προωθούσε το προϊόν, ακόμη και όταν ήταν σαφές σε όλους ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που προσπαθούσε να προκαλέσει ήταν αντιπαραθέσεις, προσοχή, αφοσίωση και χρήστες», λένε οι ερευνητές.

Μετά τον σάλο, η λειτουργία διατέθηκε μόνο για τους επί πληρωμή συνδρομητές στις 9 Ιανουαρίου ενώ ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί.

Τελικά στις 14 Ιανουαρίου η X ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τη λειτουργία Grok για την επεξεργασία φωτογραφιών πραγματικών προσώπων ώστε να τα εμφανίζει με αποκαλυπτικά ρούχα, ακόμη και για τους συνδρομητές premium.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

 22.01.2026 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Αποξενωμένος από την οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ – 5 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να «κόψουμε» με τοξικούς συγγενείς

 22.01.2026 - 20:14
«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

Ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ, από το Ζακάκι, είναι το θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με την τροχαία να μην αποκλείει το θάνατο του από παθολογικά αίτια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

  •  22.01.2026 - 19:45
Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

Αλυσιδωτές συλλήψεις μετά τη συμπλοκή στη Λάρνακα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο γνωστός επιχειρηματίας

  •  22.01.2026 - 18:24
Έφοδος στις Κεντρικές: Χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο για απόπειρα φόνου στη Λάρνακα

Έφοδος στις Κεντρικές: Χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο για απόπειρα φόνου στη Λάρνακα

  •  22.01.2026 - 20:33
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

  •  22.01.2026 - 20:20
Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

  •  22.01.2026 - 18:50
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

  •  22.01.2026 - 15:45
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα