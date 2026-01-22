Αποξενωμένος από την οικογένειά του ο Μπρούκλιν Μπέκαμ – 5 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να «κόψουμε» με τοξικούς συγγενείς

Μέσα από μια σειρά stories που δημοσίευσε ο 26χρονος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνει λόγο για «μη αυθεντικές σχέσεις» και κατηγορεί τους γονείς του ότι προσπάθησαν πολλές φορές να διαλύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νικόλα Πελτζ.

Η εξέλιξη αυτή είναι απλώς η κορύφωση μιας διαμάχης που διαφαίνεται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στον πρωτότοκο και την οικογένεια Μπέκαμ.

Το ερώτημα όλων είναι: Γιατί τώρα;

Σύμφωνα με την ψυχολόγο δρ. Claire Jack, η απομάκρυνση από τα μέλη της οικογένειας εξακολουθεί να θεωρείται ταμπού. Υπάρχουν, ωστόσο, σαφή προειδοποιητικά σημάδια για το πότε αυτή η απομάκρυνση μπορεί να είναι απαραίτητη για την ψυχική υγεία ενός ατόμου.

Γράφοντας για το Psychology Today, εξηγεί ότι «οι άνθρωποι που το κάνουν συχνά χαρακτηρίζονται κακοί ή εγωιστές. Η συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να είναι τόσο καλά κρυμμένη μέσα στις οικογένειες, που οι ξένοι απλά αδυνατούν να καταλάβουν γιατί κάποιος χρειάζεται να απομακρυνθεί».

Πότε η απομάκρυνση γίνεται η πιο υγιής επιλογή;

Σύμφωνα με την δρ. Jack, υπάρχουν 5 σημάδια που το μαρτυρούν:

Όταν η συμπεριφορά των συγγενών επηρεάζει σοβαρά την ευημερία σας

Το πιο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι είναι η επίδραση που έχει μια οικογενειακή σχέση στην ψυχική και συναισθηματική σας υγεία. Η συνεχής έλλειψη σεβασμού, η παραβίαση των ορίων και η ψυχολογική βία μπορούν να υπονομεύσουν την αυτοεκτίμηση και να προκαλέσουν μακροχρόνια ψυχολογική βλάβη. «Εάν η οικογένειά σας σας περιφρονεί, αγνοεί τα όριά σας και σας χειραγωγεί, έχετε κάθε δικαίωμα να διακόψετε τις σχέσεις μαζί της», σημειώνει η ειδικός. Πολλοί άνθρωποι αναβάλλουν αυτή την απόφαση μέχρι που, τελικά, έρχονται αντιμέτωποι με μια συσσωρευμένη ζημιά.

Όταν η σχέση δεν προσφέρει τίποτα θετικό

Οι οικογενειακοί δεσμοί συχνά έχουν την αίσθηση του «υποχρεωτικού». Η δρ. Jack, ωστόσο, συμβουλεύει να σταθμίζετε προσεκτικά το συναισθηματικό κόστος σε σχέση με το αντιληπτό όφελος. «Αν νιώθετε ότι δεν υπάρχει τίποτα θετικό στη σχέση, ίσως είναι καιρός να κόψετε τους δεσμούς σας», γράφει. Μια σχέση -ακόμη και συγγενική- που σας εξαντλεί δεν είναι ισορροπημένη.

Όταν σταματάτε να βλέπετε την οικογένεια ως κάτι ιερό

Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι η οικογένεια είναι ιερή και πρέπει να διατηρηθεί με κάθε κόστος. Αυτή η πεποίθηση, υποστηρίζει η δρ. Jack, είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η διακοπή της επαφής φαίνεται τόσο απαγορευμένη. «Όταν συνειδητοποιήσετε ότι η οικογένειά σας δεν είναι ένα ασφαλές ή υποστηρικτικό περιβάλλον, θα καταλάβετε ότι ίσως είναι καιρός να φύγετε», εξηγεί. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είναι όλες οι οικογένειες υγιείς μπορεί να είναι μια ισχυρή -και απελευθερωτική- αλλαγή στην οπτική σας.

Όταν η αντιπαράθεση δεν οδηγεί πουθενά

Η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων αντανακλά την επιθυμία να διασωθεί μια σχέση. Αν, όμως, η αντιπαράθεση αντιμετωπίζεται με άρνηση, χλευασμό ή επιθετικότητα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι. «Αν σας κατηγορούν ότι επινοείτε τα παράπονά σας, σας αποκαλούν «παράξενο» ή γίνονται επιθετικοί, μάλλον ήρθε η ώρα να φύγετε», υποστηρίζει η ψυχολόγος. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ την άποψή σας, ούτε θα παραδεχτούν τα λάθη τους».

Όταν τελικά αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό

Οι οικογενειακές συγκρούσεις συχνά προκαλούν αναστοχασμό σχετικά με τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Για μερικούς, αυτό οδηγεί στην συνειδητοποίηση ότι οι συμπεριφορές ή οι χειρισμοί του παρελθόντος ήταν βαθιά ακατάλληλοι ή καταχρηστικοί. «Συχνά, οι άνθρωποι φτάνουν στα 40 ή 50 τους πριν συνειδητοποιήσουν ότι η μεταχείριση που δέχονταν ήταν απαράδεκτη», εξηγεί η ειδικός. Αν οι προσπάθειες να επιλυθεί αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζονται με ψυχολογική βία ή άρνηση, η απόσταση μπορεί να είναι απαραίτητη για την επούλωση.

Μια ευρύτερη συζήτηση

Ανεξάρτητα από το αν η κατάσταση του Μπρούκλιν Μπέκαμ αντανακλά αυτούς τους παράγοντες, η δημόσια στάση του έχει αναζωπυρώσει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την οικογένεια, τα όρια και την ψυχική υγεία. Η ψυχολογία υποδηλώνει ότι η διακοπή των σχέσεων σπάνια είναι παρορμητική – συχνά, είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας συναισθηματικής πίεσης και ανεπιτυχών προσπαθειών επίλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή της απόστασης δεν είναι πράξη εξέγερσης, αλλά, για ορισμένους, μια απόφαση αυτοπροστασίας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr