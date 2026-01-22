Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

 22.01.2026 - 20:20
Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόψε στις Βρυξέλλες για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκαλείται το βράδυ της Πέμπτης (22/01, 20:00 ώρα Ελλάδος) στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου περιλαμβάνονται το ζήτημα της Γροιλανδίας, οι ενδεχόμενες εμπορικές απειλές κατά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικής, όπως η Ουκρανία και η ασφάλεια στην Αρκτική.

Αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκλήθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα πριν από μερικές ημέρες, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κράδαινε την απειλή ενός εμπορικού πολέμου από την 1η Φεβρουαρίου, αν δεν του παραχωρούσαν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε πίσω αυτή την απειλή, επικαλούμενος μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία.

Παρά αυτό το θετικό μήνυμα των τελευταίων 24 ωρών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκριναν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η συζήτηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, έπειτα από έναν χρόνο της νέας αμερικανικής διοίκησης, το 2025 χαρακτηρίστηκε από νέο ύφος, νέες πολιτικές και διαφορετική στάση των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε με στόχο τη σταθεροποίηση της σχέσης, σε πλαίσιο αμοιβαίου οφέλους.

Σχετικά με τα «διδάγματα» από τις πρόσφατες εξελίξεις, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η επιτακτική ανάγκη για επιτάχυνση της ατζέντας για «στρατηγική αυτονομία της ΕΕ», ενώ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, η αντίδραση των κρατών-μελών ήταν ταχεία, συντονισμένη και ψύχραιμη, με σαφή και σταθερά μηνύματα.

Σε ό,τι αφορά στη Γροιλανδία, αναγνωρίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατη ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, έγινε γνωστό πως σε συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ συμφωνήθηκε προσέγγιση δύο αξόνων: αφενός διμερής διάλογος μεταξύ ΗΠΑ, Γροιλανδίας και Δανίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης αμυντικής συμφωνίας και αφετέρου ενίσχυση του ρόλου του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια της Αρκτικής. Η ΕΕ δηλώνει πλήρη αλληλεγγύη προς τη Δανία. Θετικό στοιχείο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής απειλής κατά της Γροιλανδίας.

Αναφορικά με το πεδίο του εμπορίου, η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να αντιδράσει εφόσον οι απειλές επιβεβαιωθούν, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Παράλληλα, τονίζεται ότι υπάρχει συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο, ενώ η Ένωση παραμένει σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Σε σχέση με το λεγόμενο «Συμβούλιο για την Ειρήνη» (Board of Peace) του Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι της ΕΕ διευκρινίζουν ότι το θέμα θα τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής συζήτησης για τις διατλαντικές σχέσεις. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν λάβει προσκλήσεις συμμετοχής, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει.

Η αρχική παρουσίαση της πρωτοβουλίας επικεντρωνόταν στο ζήτημα της Γάζας, ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ευρύτερη πρόταση με διευρυμένους στόχους, η οποία εγείρει νομικά ερωτήματα, κυρίως ως προς τη συμβατότητά της με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να εμπλακεί σε διάλογο με τις ΗΠΑ για την αποσαφήνιση των ζητημάτων αυτών.

Παρά τον συντονισμό και τις ανταλλαγές απόψεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν αναμένεται συντονισμένη απάντηση της ΕΕ στο ζήτημα του Συμβουλίου για την Ειρήνη. Τα κράτη-μέλη μπορούν να απαντήσουν στις προσκλήσεις με βάση το εθνικό τους συμφέρον, ενώ η ανάλυση της ΕΕ για την πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν συγκαλεί συνόδους αντιδρώντας σε κάθε δημόσια δήλωση του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, η νέα και συχνά απρόβλεπτη πραγματικότητα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ καθιστά αναγκαία μια συνολική πολιτική αποτίμηση, ενόψει και της άτυπης συνόδου των ηγετών που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.

Προσηλωμένη στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ δηλώνει η Ουάσινγκτον

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγραψε στο “Χ” ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ μετά την συνάντησή του με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς στο Νταβός.

«Παρά τον θόρυβο και τα πρωτοσέλιδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ και πάντοτε θα τιμάμε τους βαθείς δεσμούς με τους φίλους μας στην Ευρώπη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λούτνικ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέκοψε την διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ απαντώντας έτσι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και για την επιβολή επιπλέον δασμών κατά οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, απειλές που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ενωση να αρχίσει την εξέταση αντιμέτρων.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώθηκε στο Στρασβούργο χθες την ώρα που ο Τραμπ απηύθυνε ομιλία από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Λίγες ώρες μετά, ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες και έκανε λόγο για «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

