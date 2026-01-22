Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

 22.01.2026 - 19:45
«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

Ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ, από το Ζακάκι, είναι το θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με την τροχαία να μην αποκλείει το θάνατο του από παθολογικά αίτια.

Όπως ανέφερε στη σκηνή ο υπεύθυνος της τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, το δυστύχημα σημειώθηκε  γύρω στις 16:30, επί της οδού Βασιλέως Παύλου , καθώς το όχημα του 63χρονου κινείτο με βόρεια κατεύθυνση.

«Σε κάποιο σημείο του δρόμου φαίνεται να κινήθηκε δεξιότερα και συγκρούστηκε με ημιφορτηγό που οδηγούσε 70χρονος με νότια κατεύθυνση», είπε και πρόσθεσε ότι ο 63χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατος του διαπιστώθηκε με τη μεταφορά του, με ασθενοφόρο, στο νοσοκομείο Λεμεσού.

Στο παρόν στάδιο, συνέχισε, διερευνάμε τροχαίο δυστύχημα, «δεν αποκλείεται όμως τα αίτια να είναι άλλα, δηλαδή παθολογικά».

Ερωτηθείς, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι το θύμα δεν έφερε εμφανή τραύματα, φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, ενώ από μαρτυρίες δεν φαίνεται να υπήρχε αυξημένη ταχύτητα του οχήματός του.

Ήδη, πρόσθεσε, αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης ,ενώ απαντήσεις στα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής.

