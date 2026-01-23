Ντους στο σκοτάδι - Η νέα viral τάση στο TikTok με απροσδόκητα οφέλη

Από την άλλη, οι «βραδινοί» δεν αλλάζουν με τίποτα το συναίσθημα του να πέφτεις καθαρός στο κρεβάτι μετά από μία κουραστική μέρα. Υπάρχουν βέβαια και οι… αχόρταγοι που κάνουν δύο φορές την ημέρα, μαζί με τον αντίστοιχο λογαριασμό νερού.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, μία νέα τάση κάνει θόρυβο, κυρίως στα social media: Το ντους στο σκοτάδι. Ή, για την ακρίβεια, με χαμηλό φωτισμό. Νέοι (και όχι μόνο) σβήνουν το «μεγάλο φως» μετά τις 17:00 το απόγευμα και μπαίνουν για μπάνιο σχεδόν στο ημίφως, λέγοντας ότι έτσι χαλαρώνουν περισσότερο και κοιμούνται καλύτερα.

Στο TikTok καταγράφονται δεκάδες ενθουσιώδεις εμπειρίες χρηστών. «Μία από τις πιο θεραπευτικές εμπειρίες της ζωής μου», λέει μία γυναίκα. «Νομίζεις ότι είναι τρομακτικό, αλλά μέχρι να το δοκιμάσεις δεν μπορείς να κρίνεις», συμπληρώνει άλλη. Η αίσθηση; Ένα mini spa στο σπίτι. Άνετο, ζεστό και σίγουρα χαλαρωτικό.

Υπάρχει όμως και επιστήμη πίσω από αυτό;

Παρά τον καταιγισμό wellness trends που ξεπηδούν από τα social media (και συχνά εξαφανίζονται το ίδιο γρήγορα), το ντους στο σκοτάδι φαίνεται να έχει μία επιστημονική βάση. Η Allie Hare, σύμβουλος ιατρικής του ύπνου, επισημαίνει ότι το ζεστό ντους το βράδυ μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί πιο εύκολα. Ο λόγος; Η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος μετά το ντους λειτουργεί ως «σήμα» ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Ο χαμηλός φωτισμός παίζει επίσης ρόλο, καθώς βοηθά την έκκριση μελατονίνης – της ορμόνης που μας προετοιμάζει για ύπνο. Με απλά λόγια: Λιγότερο φως, περισσότερη χαλάρωση. Ίσως, τελικά, να μη χρειάζονται πάντα συμπληρώματα και μαγνήσια.

Μικρή αλλά σημαντική προειδοποίηση

Όχι, δεν μιλάμε για απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει τίποτα χαλαρωτικό στο να γλιστρήσεις στο μπάνιο. Ένα κερί ή ένα μικρό φωτάκι είναι απαραίτητο για ασφάλεια – και για να μη μετατραπεί το zen σε… επείγον πρόβλημα.

Τελικά, το ντους σε χαμηλό φως δεν είναι ούτε μαγική λύση ούτε άλλη μία υπερβολική τάση των social media. Είναι μία μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα στη φασαρία της καθημερινότητας, λίγα λεπτά ησυχίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Χωρίς οθόνες, χωρίς βιασύνη, χωρίς έντονο φως, μόνο νερό και χαλάρωση.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr