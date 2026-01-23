Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία ΠΕΟ για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - «Καταθλιπτική και επικίνδυνη η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων»

 23.01.2026 - 15:39
Καταγγελία ΠΕΟ για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - «Καταθλιπτική και επικίνδυνη η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων»

Σε καταγγελία στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προέβη η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, καθώς τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας έδειξαν ότι τα κτίρια είναι επικίνδυνα και στατικά ανεπαρκή.

Η συντεχνία σημειώνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας των εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

"Είναι αδιανόητο και εγκληματικό το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς, ενώ γνωρίζουν την καταθλιπτική και επικίνδυνη κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων να επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους, αφήνοντας εργαζόμενους και ασθενείς στο έλεος των κινδύνων στατικά ανεπαρκών κτιρίων, να μην έχουν διαμορφώσει πλάνο επιδιορθώσεων που να καθιστά έστω προσωρινά τις κτιριακές υποδομές του Νοσοκομείου ασφαλείς και να μην έχουν επισπεύσει την έναρξη των εργασιών της Β φάσης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας".

Ως εκ τούτου, αναφέρει ότι την Παρασκευή έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με την οποία απαιτεί την άμεση διενέργεια ελέγχων και την έκδοση διαταγμάτων με άμεση ισχύ για την έναρξη όσων εργασιών είναι αναγκαίες έτσι που να καθιστούν τις εγκαταστάσεις ασφαλείς για όλους.

"Προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε θεατές και απαθείς μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Δεν θα ανεχθούμε περαιτέρω την κυβερνητική αμέλεια και κωλυσιεργία που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εάν δεν ληφθούν άμεσα κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες θα καθιστούν ασφαλείς τις συνθήκες εργασίας, νοσηλείας και επίσκεψης στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας η Συντεχνία μας σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα μελετήσει μέτρα αντίδρασης", σημειώνει.

