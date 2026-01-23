Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 23.01.2026 - 15:57
Γαλλία: Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι 2 βρεφών - Εξετάζεται η σύνδεσή τους με προϊόντα βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί

Έρευνα για τους θανάτους δύο βρεφών που είχαν καταναλώσει προϊόντα βρεφικού γάλακτος τα οποία είχαν προσφάτως ανακληθεί προληπτικά, διεξάγουν οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Γαλλίας.

Το ένα μωρό, που πέθανε στην πόλη Πεσάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία, είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz που παρασκευάζεται από τη Nestle. Ο εισαγγελέας του Μπορντό διεξάγει έρευνα για τα πιθανά αίτια θανάτου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι θάνατοι συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βρεφικού γάλακτος.

Η Nestle και ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσαν προχθές Τετάρτη ότι προχώρησαν στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς. Αυτή η ουσία βακτηριακής προέλευσης συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα τι βρεφικό γάλα είχε καταναλώσει το δεύτερο μωρό.
«Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σύνδεση»

Η Nestle ανακοίνωσε ότι λαμβάνει γνώση των τρεχουσών ερευνών. «Όπως δήλωσαν οι αρχές, σε αυτό το στάδιο τίποτα δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των τραγικών γεγονότων και της κατανάλωσης προϊόντων μας», τόνισε ο όμιλος σε email προς το Reuters.

Η Lactalis τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά από τις υγειονομικές αρχές.

«Δύο αναφορές για θανάτους βρεφών έχουν τεθεί υπόψη των υγειονομικών αρχών, οι οποίες αφορούν παιδιά για τα οποία αναφέρθηκε ότι κατανάλωσαν το βρεφικό γάλα που είχε ανακληθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σύνδεση», υπογράμμισε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «περαιτέρω αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από τους αρμόδιους εισαγγελείς».

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Η Lactalis ανακάλεσε προϊόντα βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες και η Nestle σε δεκάδες. Ένας άλλος γαλλικός όμιλος, η Danone, μπλόκαρε μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος που παρασκευάζεται ειδικά για την αγορά της Σιγκαπούρης. Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν προληπτικά.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα μιας πρώτης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Σημείωσε ότι οι έρευνές της εντόπισαν ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή ως πηγή της μόλυνσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

