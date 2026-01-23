Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

 23.01.2026 - 16:09
Ψήφος εμπιστοσύνης από ExxonMobil: Στα 6–9 τρισ. κυβικά πόδια τα κοιτάσματα στο τεμάχιο 10

Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Άρντιλ, σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα τεμάχια.

Από την πλευρά του το στέλεχος της εταιρείας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Είπε ακόμη ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να  ανέχονται στα 6 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

