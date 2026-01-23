Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Δεν εξετάζεται ακόμη η αποφυλάκιση της Γερμανίδας – Καταθέτει γραπτώς την Δευτέρα

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης αναφέρθηκε στις συνθήκες κράτησής της, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους 18 μήνες η πελάτιδα του «έχει δεκτεί τα πάντα που θα μπορούσε να προνοεί μια εξευτελιστική μεταχείριση», ενώ αναφέρθηκε και στον χρόνο κράτησής της, στον μεγάλο αριθμό μαρτύρων κατηγορίας και το «ογκωδέστατο» υλικό μαρτυρίας.

Το Δικαστήριο είπε ότι δεν θα προωθηθεί το αίτημα στο παρόν στάδιο για να ετοιμάσει γραπτώς την μαρτυρία της η κατηγορούμενη σε σχέση με τις συνθήκες κράτησής της στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Αργυρού, και διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση. Ακολούθως, η κατηγορούσα αρχή θα καταθέσει γραπτώς μαρτυρία από τις Κεντρικές Φυλακές σε σχέση με τους ισχυρισμούς που τέθηκαν από τον κ. Αργυρού σχετικά με τις συνθήκες κράτησης της κατηγορουμένης.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, κατέθεσε αίτημα απελευθέρωσης της κατηγορουμένης, αναφέροντας ότι μπορεί να διαμένει, σε περίπτωση που το δικαστήριο δώσει αυτή την ευχέρεια, σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο είναι κοντά στον χώρο Δικαστηρίων, να καταθέσει ποσό ύψους μέχρι €600.000, να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, ή σε όποια άλλα μέτρα κρίνει το δικαστήριο.

Ο κ. Αργυρού κατέθεσε στο Δικαστήριο αλληλογραφία του ιδίου με τις Κεντρικές Φυλακές, με την Επίτροπο Διοικήσεως και άλλους αξιωματούχους, σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης της κατηγορουμένης. Κατέθεσε επίσης αντίγραφο της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης (CPT) για τις Κεντρικές Φυλακές που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή της κατηγορουμένης η οποία, όπως είπε, «αδικαιολόγητα» έπαψε να της δίδεται από τον Δεκέμβριο 2024. Είπε ότι μετά από επιστολές τους προς τις Φυλακές, ενημερώνοντας μεταξύ άλλων ότι από τον Νοέμβριο 2025 τα εν λόγω σκευάσματα έχουν εγγραφεί και στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία, της δόθηκαν για 2 μήνες – τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέρσι – ενώ τον Ιανουάριο «πάλι σταμάτησαν», και μετά από αλληλογραφία του ιδίου της δόθηκαν πάλι αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι πολλές κρατούμενες λαμβάνουν φάρμακα και σκευάσματα, και ότι για ένα χρόνο η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να λάβει τα συνταγογραφημένα της φάρμακα.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου, Νικόλα Γεωργιάδη, για τα θέματα υγείας της κατηγορουμένης ο κ. Αργυρού είπε ότι αφορά σε διάφορα θέματα υγείας μετά από ατύχημα και άλλα θέματα.

Ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε επίσης σε εντοπισμό κεφαλιού ποντικιού στο φαγητό της κατηγορούμενης, και είπε ότι όταν έγιναν οι ενέργειες για καταγγελία στην Αστυνομία, την επισκέφθηκαν στις φυλακές τον Αύγουστο για κατάθεση, και «για λόγους που δεν γνωρίζω, έπεσε θύμα απειλών» για αυτό το επεισόδιο. Είπε ότι ζητήθηκε να γίνει κατάθεση εκτός φυλακών, και ότι εγκρίθηκε το αίτημα και αναμένεται να δοθεί ημερομηνία για αυτό. Σύμφωνα με τον κ. Αργυρού, από την ημέρα που έγινε το επεισόδιο με το ποντίκι, η κατηγορούμενη ζήτησε να τις δίδεται γιαούρτι και λαχανικά μόνο, αλλά, ενώ το παρέχουν σε άλλες, δεν τις δίδεται, με αποτέλεσμα να τρώει από το κυλικείο ό,τι κονσέρβα μπορεί να βρει. Σημείωσε ακόμη ότι όταν κάνει την εβδομαδιαία παραγγελία της για σνακ και ποτά (καντίνα), η οποία παραδίδεται σφραγισμένη για ευνόητους λόγους, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, είπε, της πελάτιδάς του, της άνοιγαν την καντίνα της μπροστά σε όλους και της έδειχναν αυτά που είχε παραγγείλει. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Αργυρού, γινόταν για έξι μήνες με αποτέλεσμα η κατηγορούμενη να γίνεται στόχος από άλλες συγκρατούμενές της και σε μία περίπτωση να πέσει θύμα κλοπής.

Είπε ακόμη ότι τους πρώτους μήνες δεν της είχε παρασχεθεί μεταφραστής στις φυλακές και δεν μπορούσε να εξηγήσει τα προβλήματα υγείας που είχε.

Αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στα κεντρικές φυλακές, με αυτοκτονίες και βίαια επεισόδια, όπως είπε, σημειώνοντας ότι όλα αυτά καταγράφονται και στην Έκθεση της CPT. Έκανε αναφορά σε στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση αυτή, λέγοντας ακόμη ότι καταγράφονται περιστατικά στις γυναικείες πτέρυγες διακριτικής μεταχείρισης βάση εθνικότητας, καταγωγής και εξευτελιστικής και διακριτική μεταχείρισης.

Ο κ. Αργυρού επεσήμανε ότι η κατηγορούμενη δεν είναι κατάδικος, αλλά ότι μεταφέρθηκε σε δωμάτιο όπου είναι συγκάτοικος με κατάδικο. Είπε ακόμη ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα δεν απολαμβάνει κανένα δικαίωμα υποδίκου όπως ελεύθερη επίσκεψη όποτε θέλει, παροχή για ό,τι χρειάζεται για την υπεράσπισή της, και έτυχε η κατηγορούμενη σε αρκετές περιπτώσεις να πέσει θύμα είτε λεκτικής είτε ψυχολογικής βίας, είτε εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Αναφέρθηκε σε «απάνθρωπη μεταχείριση», και παραβίαση Άρθρου 8 του Συντάγματος.

Σχετικά με τον χρόνο κράτησης της πελάτιδάς του, ο κ. Αργυρού είπε ότι πέρασαν 18 μήνες από την ημέρα κάθειρξης της και ότι «σε φυλακή προσμετράται δύο χρόνια». «Είμαστε σήμερα στον τρίτο μάρτυρα», είπε και σημείωσε ότι στα κατηγορητήριο υπάρχουν 64 μάρτυρες ενώ ότι το μαρτυρικό υλικό υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια αρχεία. Υπήρξε παραδοχή της κατηγορούσας αρχής ότι ακόμη γίνονται έρευνες και ότι μπορεί να προστεθούν και άλλοι μάρτυρες, είπε.

Διερωτήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της υπόθεσης πότε θα ολοκληρωθεί από πλευράς κατηγορούσας αρχής και είπε ότι αυτό «το ογκωδέστατο υλικό», πρέπει η υπεράσπιση να το διέλθει με την κατηγορούμενη υπό τις συνθήκες που έχει αναφέρει ότι κρατείται, «και υπό την ελπίδα ότι θα βρεθεί μεταφραστής».

Ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε στα Άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσης Δικαιωμάτων Ανθρώπου σημειώνοντας ότι αναφέρεται ότι η δίκη πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρόνου και η καθυστέρηση μιας υπόθεσης είτε λόγω όγκου είτε πολυπλοκότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο κατά πόσον πρέπει να κρατείται ένας καθηγούμενος είτε όχι.

Αναφερόμενος στις ενστάσεις από πλευράς υπεράσπισης ως προς τον τρόπο που διεξήχθη η έρευνα είπε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οι ενστάσεις εξολοκλήρου ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση.

Ο κ. Αργυρού αναφέρθηκε ακόμη σε ευρωπαϊκή νομολογία σημειώνοντας ότι η προσωρινή κράτηση η οποία ζητείται δεν πρέπει να ζητείται ως τιμωρητικό μέτρο, και ότι πρέπει η αναλογικότητα να έχει σχέση με διάρκεια και λόγους και παράλληλα με εναλλακτικές λύσεις.

Σημείωσε ακόμη ότι κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κρατείται δικαιούται να εκδικαστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής Άννα Ματθαίου είπε ότι έχουν τεθεί διάφοροι ισχυρισμοί οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από την αλληλογραφία που κατατέθηκε, όπως το θέμα του διερμηνέα. Είπε ακόμη ότι σε κάποιους ισχυρισμούς για περιστάσεις κράτησης θα πρέπει να απαντηθούν από λειτουργούς των Κεντρικών Φυλακών και ζήτησε χρόνο για να τα θέσει προς αυτούς.

Είπε ακόμη ότι σύμφωνα με πληροφόρηση, η κατηγορούμενη όντως κρατείται με κατάδικο μετά από δικό της αίτημα και ότι οι πτέρυγες είναι χωρισμένες σε κατάδικους και υπόδικους και ότι η ίδια επέλεξε να συγκατοικεί με κατάδικο.

Ο κ. Αργυρού είπε ότι προτιμά να έρθει μαρτυρία από τις Φυλακές. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι προβληματίζονται για αρκετά ζητήματα. Είπε ότι ο κ. Αργυρού επέλεξε να καταθέσει έγγραφα στα οποία θέτει κάποιους ισχυρισμούς, και ότι τώρα δεν φέρει ένσταση για να φέρει μαρτυρία η κατηγορούσα αρχή, σημειώνοντας ότι έτσι θα ακουστεί η μαρτυρία από την μια πλευρά.

Ο κ. Αργυρού είπε ότι η κατηγορούμενη θέλει να δώσει μαρτυρία κεκλεισμένων των θυρών και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα πρέπει να γίνει αίτημα και θα αποφασίσει το Δικαστήριο. «Στο τέλος παίρνουμε χρόνο από τη δίκη», σημείωσε.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εισήγηση του Δικαστηρίου να κατατεθούν γραπτώς από την υπεράσπιση ένορκη δήλωση της κατηγορούμενης σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κ. Αργυρού, και η υπεράσπιση να απαντήσει επίσης γραπτώς.

Ο κ. Αργυρού είπε ότι θα είναι σε θέση να καταθέσει τη γραπτή δήλωση τη Δευτέρα.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν θα προωθηθεί το αίτημα αποφυλάκισης στο παρόν στάδιο για να ετοιμαστεί γραπτώς η μαρτυρία.

Νωρίτερα, κατέθεσε ο μάρτυρας κατηγορίας 3, ο οποίος υπηρετούσε στον Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατά την διάρκεια των ερευνών και ο οποίος αναφέρθηκε σε αναρτήσεις της κατηγορουμένης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για διαφήμιση περιουσιών στα κατεχόμενα.

Αναφέρθηκε σε βίντεο που δείχνει παραλιακές περιοχές της κατεχόμενης Κύπρου, και στο οποίο καλούνται αγοραστές να επενδύσουν σε αυτά, και σε βίντεο όπου η κατηγορούμενη εμφανίζεται έξω από υπό ανέγερση τουριστικό συγκρότημα με κείμενο το οποίο καλεί αγοραστές να επενδύσουν.

Για άλλο τεκμήριο το οποίο δόθηκε στον μάρτυρα, ερωτηθείς είπε ότι πρόκειται για ψηφιακό δίσκο, ο οποίος αναφέρεται στην έκθεσή του. Ανοίγοντας τον δίσκο, είπε ότι αφορά σε στοιχεία από το προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που φέρει το όνομα της κατηγορουμένης. Δείχνοντας το περιεχόμενο σε οθόνη εντός της αίθουσας, στο προφίλ απεικονίζεται η κατηγορούμενη σε διάφορες αναρτημένες φωτογραφίες και βίντεο.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι με το προφίλ είναι συνδεδεμένη ιστοσελίδα εταιρείας «VePa Immobilien».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής, ο μάρτυρας άνοιξε διάφορα αρχεία σημειώνοντας ότι, σε μια ανάρτηση αναγράφεται στην αγγλική «ακίνητα στην βόρεια Κύπρο», ενώ έδειξε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν τον Ιούνιο 2024, που αναγράφεται η τοποθεσία «Κύπρος» στα γερμανικά και όπου φαίνεται μία γυναίκα δίπλα από μία πισίνα.

Ερωτηθείς πόσες αναρτήσεις έκανε ο χρήστης στο προφίλ του, είπε ότι έγιναν 596 δημοσιεύσεις, είτε φωτογραφίες είτε βίντεο.

Επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν οι 26 Ιανουαρίου στις 9.00, 28 Ιανουαρίου στις 10.30, και 30 Ιανουαρίου στις 9.00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ