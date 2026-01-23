Το πρώτο επίσημο πόρισμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Κύρια αιτία για τον εκτροχιασμό το ρήγμα στη γραμμή

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα τελευταία βαγόνια του Frecciarossa 1000 εκτροχιάστηκαν και μπήκαν μερικώς στη γραμμή αντίθετης κατεύθυνσης, από την οποία λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διερχόταν τρένο Alvia των Κρατικών Σιδηροδρόμων της Ισπανίας - Renfe. Το τρένο αυτό εκτροχιάστηκε επίσης και προσέκρουσε σε πρανές.

Η CIAF επιβεβαιώνει έτσι τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις οποίες η έρευνα ήδη από τα πρώτα στάδια κατέληγε στη ρήξη της σιδηροτροχιάς ως την πιθανότερη αιτία της εκτροπής του Iryo. Το υπουργείο Μεταφορών είχε αρχικά χαρακτηρίσει το δυστύχημα «παράξενο», αποφεύγοντας να αναγνωρίσει τη ρήξη της γραμμής ως καθοριστικό στοιχείο. Δύο ημέρες αργότερα, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε παραδέχθηκε ότι το ρήγμα της σιδηροτροχιάς αποτελεί «αδιαμφισβήτητη» πιθανότητα.

Εξετάζονται οι διελεύσεις τρένων από το σημείο πριν σημειωθεί το δυστύχημα



«Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή, μπορεί να τεθεί η υπόθεση ότι η θραύση της σιδηροτροχιάς σημειώθηκε πριν από τη διέλευση του τρένου Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα και, συνεπώς, πριν από τον εκτροχιασμό», αναφέρει το πόρισμα της CIAF, διευκρινίζοντας ότι τα συμπεράσματα παραμένουν προσωρινά και τελούν υπό επαλήθευση μέσω πρόσθετων δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν στα επόμενα στάδια της έρευνας.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της El Mundo, οι συμπληρωματικές αυτές δοκιμές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την ανάλυση των δυναμικών παραμέτρων των τρένων που πέρασαν από το σημείο πριν από τον εκτροχιασμό του Iryo στις 19:48 (τοπική ώρα) της Κυριακής. Οι αισθητήρες των συρμών κατέγραψαν ανωμαλίες κατά τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, οι οποίες δεν αναφέρθηκαν από τους μηχανοδηγούς, αλλά αποτυπώθηκαν στα συστήματα καταγραφής των οχημάτων. Πρόκειται για το τρένο Renfe Viajeros 130 που πέρασε στις 19:09, το Iryo 109-003 στις 19:01 και ακόμη έναν συρμό Iryo περίπου στις 17:21, σύμφωνα με την επιτροπή.



Το βάρος πέφτει στην αναπαράσταση

Η CIAF διευκρινίζει ότι η έρευνα περνά πλέον από την αναπαράσταση του συμβάντος στη φάση ανάλυσης των υλικών ευρημάτων. Δείγματα της σιδηροτροχιάς θα αποσταλούν σε μεταλλουργικό εργαστήριο, με στόχο να εξακριβωθούν οι αιτίες της ρήξης, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει νέες γραμμές διερεύνησης και πιθανών ευθυνών. Παράλληλα, τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η ανάκτηση και ανάλυση των καταγραφικών συσκευών των τρένων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.



Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα ευρήματα που αφορούν τις ρόδες του τρένου Iryo 6189. Οι ερευνητές εντόπισαν εγκοπές στη ζώνη κύλισης των δεξιών τροχών των βαγονιών 2, 3, 4 και 5. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, οι εγκοπές εμφανίζουν ομοιόμορφο μοτίβο στα βαγόνια 2, 3 και 4 και είναι συμβατές με πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Η οπτική σύγκριση των εγκοπών με το τμήμα της σπασμένης ράγας στο σημείο μηδέν του εκτροχιασμού καταδεικνύει, σύμφωνα με τους τεχνικούς, πιθανή ταύτιση.



Η τεχνική ανάλυση της CIAF εξηγεί ότι, εφόσον η σιδηροτροχιά είχε ήδη υποστεί ρήξη, το μπροστινό τμήμα της δεχόταν αρχικά ολόκληρο το βάρος του τροχού, προκαλώντας μικρή καθίζηση. Καθώς το πίσω τμήμα δεν λειτουργούσε πλέον ενιαία με το μπροστινό, δημιουργήθηκε στιγμιαία «σκαλοπάτι» στο σημείο της θραύσης, το οποίο προσέκρουσε στη στεφάνη του τροχού. Σε ταχύτητες περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα, η δεύτερη ρόδα περνά από το ίδιο σημείο μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα, χωρίς να έχει προλάβει η ράγα να επανέλθει από την παραμόρφωση.



Οι τεχνικοί εκτιμούν ότι κατά τη διέλευση του πέμπτου βαγονιού η σιδηροτροχιά ανετράπη προς τα έξω, στη δεξιά πλευρά σύμφωνα με την κατεύθυνση κίνησης, με αποτέλεσμα το έκτο βαγόνι να εκτροχιαστεί λόγω πλήρους απώλειας της συνέχειας κύλισης.

