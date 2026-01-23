Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΧάσαμε έναν άγγελο, θα την ντύσουμε νύφη, λέει ο πατέρας της Χριστίνας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Χάσαμε έναν άγγελο, θα την ντύσουμε νύφη, λέει ο πατέρας της Χριστίνας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα

 23.01.2026 - 18:25
Χάσαμε έναν άγγελο, θα την ντύσουμε νύφη, λέει ο πατέρας της Χριστίνας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα

Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της βρισκόταν η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε «ποτάμια» λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε η κακοκαιρία την Τετάρτη. Η Χριστίνα ήταν μητέρα ενός παιδιού και παρασύρθηκε από τον χείμαρρο, εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία της πνοή. Η 56χρονη ήταν καθηγήτρια φιλολογίας σε φροντιστήριο, με πατέρα αγοριού να δηλώνει πως την αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Την ίδια στιγμή ο πατέρας της δηλώνει πως η οικογένειά του έχασε «έναν άγγελο».

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Για αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε στη Γλυφάδα για την Χριστίνα. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», είπε ο πατέρας της 56χρονης στο MEGA.

«Καθοδηγούσε τα παιδιά»

«Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην είχε αγάπη» για την φιλόλογο, είπε ο πατέρας μαθητή. «Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο του είπε δεν θα πας νομική, θα πας να γίνει ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου. Δηλαδή καθοδηγούσε τα παιδιά», συμπλήρωσε.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μίλησε για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα. «Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.

Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε. Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

 23.01.2026 - 18:10
Επόμενο άρθρο

Μυστήριο στη Φινλανδία: 80χρονος εντοπίστηκε να ζει σε υπόγειο, μέσα σε άθλιες συνθήκες, επί 20 χρόνια

 23.01.2026 - 18:37
ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

  •  23.01.2026 - 18:53
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

  •  23.01.2026 - 19:13
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 14:23
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα