Χάσαμε έναν άγγελο, θα την ντύσουμε νύφη, λέει ο πατέρας της Χριστίνας που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Για αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε στη Γλυφάδα για την Χριστίνα. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», είπε ο πατέρας της 56χρονης στο MEGA.

«Καθοδηγούσε τα παιδιά»

«Στο φροντιστήριό της πήγαιναν και οι τρεις γιοι μου. Δεν υπήρχε παιδί στο φροντιστήριο που να μην είχε αγάπη» για την φιλόλογο, είπε ο πατέρας μαθητή. «Δεν ήταν μόνο καθηγήτρια. Ήταν ψυχολόγος για τα παιδιά. Επειδή έβλεπε τον γιο μου που ήταν τρομερός στον λόγο του είπε δεν θα πας νομική, θα πας να γίνει ιστορικός, ιστορία και αρχαιολογία. Και όντως αυτό έκανε ο γιος μου. Δηλαδή καθοδηγούσε τα παιδιά», συμπλήρωσε.





Πώς έγινε η τραγωδία

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μίλησε για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα. «Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.



Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε. Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα