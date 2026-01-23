Ecommbx
Μυστήριο στη Φινλανδία: 80χρονος εντοπίστηκε να ζει σε υπόγειο, μέσα σε άθλιες συνθήκες, επί 20 χρόνια

 23.01.2026 - 18:37
Μυστήριο στη Φινλανδία: 80χρονος εντοπίστηκε να ζει σε υπόγειο, μέσα σε άθλιες συνθήκες, επί 20 χρόνια

Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε «σε κακή κατάσταση υγείας» στο υπόγειο ενός σπιτιού χωρίς παράθυρα και χωρίς τουαλέτα στο Ελσίνκι, όπου ζούσε για τουλάχιστον 20 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, σημειώνοντας πως ξεκίνησε έρευνα με την υποψία της εκμετάλλευσης της αδυναμίας του άνδρα να αυτοεξυπηρετείται.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα, όλοι περίπου 60 ετών, συνελήφθησαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δύο ύποπτοι και ο ηλικιωμένος άνδρας γνωρίζονταν αλλά δεν ήταν συγγενείς, σύμφωνα με την αστυνομία. Το σπίτι ανήκει σε ένα από τα τρία πρόσωπα.

Το υπόγειο όπου ζούσε ήταν «ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, χωρίς πρόσβαση σε μπάνιο ή τουαλέτα, ή τη δυνατότητα προετοιμασίας φαγητού», πρόσθεσαν οι Αρχές.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο σπίτι ήταν ένοχα για «εμπορία ανθρώπων, εκμεταλλευόμενα την κατάσταση εξάρτησης που βρισκόταν ο άνδρας και υποβάλλοντάς τον σε εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, πιθανώς για οικονομικό όφελος.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας τη Δευτέρα στο σπίτι, που βρίσκεται σε βόρεια συνοικία της πρωτεύουσας.

Φαίνεται ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε απλώς πρόσβαση στο υπόγειο και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι κρατούνταν όμηρος. Ένας γείτονας είπε επίσης ότι είδε τον ηλικιωμένο άνδρα να κινείται έξω.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο ηλικιωμένος άνδρας μετακόμισε στο ακίνητο πριν από 20 χρόνια, το οποίο πιθανόν νοίκιαζε από τους ιδιοκτήτες. Με την πάροδο των ετών η υγεία του ηλικιωμένου επιδεινώθηκε, αλλά είναι άγνωστο πότε και γιατί.

Κατά τον εντοπισμό του η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια ώστε χρειαζόταν «άμεση βοήθεια». Η Helsingin Sanomat αναφέρει ότι ο άνδρας δεν ήταν σε θέση να περπατήσει μόνος, αλλά μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο με αναπηρικό καροτσάκι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

