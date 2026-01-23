Ecommbx
Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό
ΔΙΕΘΝΗ

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό

 23.01.2026 - 20:48
Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό

Σταρ του OnlyFans απήχθη υπό την απειλή όπλου από ένοπλους άνδρες στο Μεξικό. Η 20χρονη Νικόλ Παρντό Μολίνα οδηγούσε το Cybertruck της και η απαγωγή της καταγράφηκε από τις κάμερες του οχήματος.

Σύμφωνα με την El Pais, το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από ένα εμπορικό κέντρο στη Σιναλόα, όπου η Μολίνα πουλούσε αναμνηστικά με την εικόνα Ελ Τσάπο. Η περιοχή όπου ζούσε και από όπου κατάγεται ο πατέρας της ελέγχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από μια αντίπαλη φατρία του καρτέλ Σιναλόα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απαγωγή ενδέχεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ καρτέλ, όπως αναφέρει το Fox News.

Στο βίντεο, η Μολίνα που έχει πάνω από 180.000 ακόλουθους στο Instagram, προσεγγίστηκε από ένα λευκό Toyota ενώ οι απαγωγείς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημά της βάζοντας καρφιά στο οδόστρωμα. Η 20χρονη πάλευε να κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου των τριών ενόπλων αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια την έβαλαν δια της βίας μέσα και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η Μολίνα ήταν γνωστή στο Κουλιακάν για το εξατομικευμένο λιλά Cybertruck της, ένα όχημα που την έκανε άμεσα αναγνωρίσιμη. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν την εξαφάνιση της 20χρονης και ερευνούν πιθανές συνδέσεις με τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ αντίπαλων καρτέλ.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Σιναλόα, οι αρχές δεν έχουν καμία πληροφορία σχετικά με την τύχη της και δήλωσαν: «Θεωρείται ότι η ασφάλειά της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς μπορεί να έχει πέσει θύμα εγκλήματος».

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο

 

Η Μολίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ και οι γονείς της ζουν στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Ταξιδεύει συχνά μεταξύ του Κουλιακάν και του Φοίνιξ, όπου ζει ακόμα η οικογένειά της. Φέρεται να εγκατέλειψε το σχολείο στις ΗΠΑ μετά την πανδημία COVID-19 για να ασχοληθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Μεξικό.

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό, δείτε βίντεο

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

