ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

 23.01.2026 - 20:18
Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

Διακίνηση ναρκωτικών, παροχή προστασίας, εισπράξεις χιλιάδων ευρώ είναι αυτά που φέρεται να καταγράφονται σε βίντεο, αποκαλύπτοντας την φερόμενη εγκληματική ομάδα. Τα βίντεο εντοπίστηκαν στο κινητό του συμβασιούχου οπλίτη ο οποίος είναι υπόδικος στις φυλακές για την απόπειρα φόνου 47χρονου, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα: Τη Δευτέρα η απόφαση για την κράτηση των πέντε συλληφθέντων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο κινητό του στρατιωτικού εντοπίστηκαν 19 βίντεο όπου κάποιοι από τους συλληφθέντες φαίνεται να διακινούσαν ναρκωτικά για λογαριασμό του αρχηγού της οργάνωσης, επιδεικνύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ φαίνεται να έκρυβαν αντικείμενα σε διάφορες τοποθεσίες, τα οποία εκτιμάται ότι είναι ναρκωτικά. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, εδώ και τρία χρόνια υπό το κράτος βίας φέρεται να επέβαλλαν φρουρούς ασφαλείας σε νυκτερινά κέντρα της Λάρνακας, αποσπώντας χρήματα για «προστασία». 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ
«Βίντεο παρουσιάζει τον ύποπτο σε μοτοσικλέτα, έχοντας στην μέση τσαντάκι χρώματος μαύρου το οποίο περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό από είσπραξη νυχτερινού κέντρου στο Μακένζι και ακούγεται η φωνή του δεύτερου υπόπτου (ΣΥΟΠ) λέγοντας «Νάμπου ρε πελλέ, ναμπου ρε πελλέ, έχω τα ριάλλια του…»

Οι δύο διαδικασίες διεξήχθησαν ξεχωριστά αφού δεν συνδέονται, ωστόσο τόσο τα τεκταινόμενα έξω από την ΑΔΕ Λ/κας όσο και οι συλλήψεις για δράση εγκληματικής ομάδας, φαίνεται να σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. 

Οι πέντε συλληφθέντες ηλικίας 42, 22, 31, 29 και 29 ετών προσήχθησαν ενώπιον Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση του στο αίτημα της αστυνομίας για προσωποκράτηση για την Δευτέρα. Μέχρι τότε οι ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση. 

Στο μεταξύ, μία συνάντηση σε παραλιακό ξενοδοχείο φαίνεται να οδήγησε στη σύλληψη των δύο επιχειρηματιών στη Λάρνακα. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββάτου, οι δύο είχαν συνάντηση σε ξενοδοχείο στην Ορόκλινη μαζί με τον ιδιοκτήτη ενοικιάσεως οχημάτων. Η πληροφορία δόθηκε στον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κλήθηκε για κατάθεση όπου έδωσε διάφορους ισχυρισμούς, ενώ σε ερώτηση αν απειλήθηκε, απάντησε αρνητικά. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, ο παραπονούμενος εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στην επιχείρηση του 43χρονου και πρόσφατα είχε ζητήσει από τον 47χρονο επιχειρηματία να τον εργοδοτήσει. 

Οι δύο κατηγορούνται για παρέμβαση σε αστυνομική έρευνα και προφυλακίστηκαν για τέσσερις ημέρες. 

Δείτε το ρεπορτάζ: 

