Board of Piss: Το προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν

Υπάρχει κάποιος άλλος στο νησί που να έχει επωφεληθεί περισσότερο από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη από τον yours truly; Τρεις στήλες την εβδομάδα, καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο συν τα podcasts όπου συχνά πυκνά έχει την τιμητική του, γεμίζουν με τα κατορθώματα, τα ανδραγαθήματα, τα trainwrecks, τις shitstorms και τα clusterfucks της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Σε βαθμό που παραπονιούνται άλλοι συχνοί πελάτες (ακροδεξιά, Εκκλησία, ψέκες, Θεμιστοκλέους, Κουλίες κλπ) ότι τους παραμελώ. Να σκεφτείτε ότι κάποτε αυτοί αποτελούσαν το υλικό από το οποίο φτιάχνονται τα memes (και οι εφιάλτες). Τις σταθερές αξίες. How the mighty have fallen και τέτοια.

Όταν κάποιος αναγνώστης/ακροατής/φίλος στα σόσιαλ με ρωτάει αν βρίσκω οτιδήποτε θετικό στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη (που μετά το videogate μοιάζει να στροβιλίζεται στη δίνη της αυτοκαταστροφής) μέχρι χθες απαντούσα “η εξωτερική πολιτική”. Όχι τόσο επειδή έχουν πετύχει actually κάτι αλλά επειδή είναι ο χώρος προέλευσης του ΝΧ, ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος δουλεύει διακριτικά, μεθοδικά και κάπως ανώδυνα κι επίσης είναι ο τομέας που η κυβέρνηση μπορούσε να καυχηθεί ότι όχι μόνο δεν τα έκανε σκατά αλλά μπορούσες να πεις ότι έκανε και σχετικά καλή δουλειά. Θα προσέξατε φαντάζομαι τον παρελθόντα χρόνο.

Yeap, μέχρι που σύσσωμη η κυβέρνηση πάτησε την μπανανόφλουδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ. Για τους αδαείς (σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται όπως φάνηκε και οι ένοικοι του Προεδρικού) το Board of Peace (ή Piss αν λάβεις υπόψη τις αντιδράσεις των σοβαρών χωρών) είναι πρακτικά η ονείρωξη του Τραμπ για παγκόσμια κυριαρχία, όχι των ΗΠΑ αλλά του ίδιου. Ένα spin-off (ή ορθότερα rip-off) του ΟΗΕ με ισόβιο ηγέτη τον πορτοκαλί μεγαλομανή νάρκισσο, ταρίφα $1 δισ. (!) για τα μόνιμα μέλη και βασικό αντικείμενο την εκτόνωση κρίσεων ανά το παγκόσμιο και τον τερματισμό διενέξεων, συγκρούσεων και πολέμων. Στα χαρτιά ακούγεται ουτοπικό, στην πράξη όμως είναι οργουελικός εφιάλτης: οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία όμως τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Τραμπ(!) που μπορεί να ανατρέψει την απόφαση εάν γουστάρει καθώς θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να ασκεί βέτο. Α, επίσης ο ίδιος θα ορίσει τον διάδοχό του εάν και εφόσον αποφασίσει ποτέ να αποσυρθεί (κι επειδή σκοπεύει να ζήσει μέχρι τα 120 ή και παραπάνω εάν το κολλητάρι Elon Musk ανακαλύψει επιτέλους το ελιξίριο της αιώνιας ζωής) καταλαβαίνετε πού (και πώς) θα πάει αυτό. Εν ολίγοις φανταστείτε έναν κακό καρικατούρα του James Bond που θέλει να κατακτήσει τον κόσμο αλλά αντί για κάποιο υπερόπλο ή μυστική οργάνωση σκοπεύει να το κάνει μέσω ενός κακέκτυπου του ΟΗΕ!

Η Κύπρος υπήρξε μία από τις 60 χώρες που έλαβαν την αρχική πρόσκληση από τον Τραμπ για να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον αμοιβαίο αυνανισμό με τον πλανητάρχη (ή κλανητάρχη μετά και την 758η υποχώρησή του για τους δασμούς). Η πρόσκληση ήρθε σαν μάννα εξ ουρανού για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που έπλεε σαν καρυδότσουφλο εν μέσω της σκατοθύελλας που προκάλεσε το videogate. Και αδερφέ, του έδωσαν και κατάλαβε!

Αμέσως διέρρευσαν μέρος της επιστολής σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ (άφησαν έξω τις αηδιαστικές λεπτομέρειες) που μαζί με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, τον ΥΠΕΞ και τον ίδιο τον Πρόεδρο μάς παρουσίασαν την πρόσκληση ως τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία της Κύπρου μετά το Fuego της Φουρέιρα. Και δεν περιορίστηκαν μόνο στις φαντασιώσεις και ονειρώξεις περί... γεωστρατηγικής αναβάθμισης, σημαντικού παίκτη στην περιοχή κλπ (και λοιπές παπαριές) αλλά πέρασαν και στην αντεπίθεση, με τα (έμμισθα και μη) παπαγαλάκια τους να μας κουνάνε το δάχτυλο ότι είμαστε εγκάθετοι, ισοπεδωτές, μίζεροι και κακοπροαίρετοι που δεν αναγνωρίζουμε την... τεράστια αυτή επιτυχία της κυβέρνησης! ΟΚ, αυτά τα πτηνά πραγματικά δοκιμάζουν τα όρια του “καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή”.

Βέβαια όταν άρχισαν να γίνονται γνωστά τα... ψιλά γράμματα της πρόσκλησης και ότι αυτό το δήθεν παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης θα ήταν για τη Γάζα όσο και το δικό μας Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης για την Ουκρανία συν τα αλλεπάλληλα WTF? από τις νορμάλ χώρες και τους εταίρους μας στην ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας του ακροδεξιού Ορμπαν που του είναι πιο πιστός κι απ’ τη Μελάνια) και το τροπάριο άλλαξε γρηγορότερα απ’ ό,τι συλλαμβάνονται οι “γνωστοί επιχειρηματίες” της Λάρνακας! Κομμένοι οι διθύραμβοι από τα παπαγαλάκια, τα αυτολιβανίσματα από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, οι νουθεσίες προς αντιφρονούντες. Κατάλαβαν ότι μέσα στην απελπισία τους για μια “επιτυχία” πάτησαν ακόμα μία μπανανόφλουδα. Γιατί προφανώς άκουσαν και πάλι τους ίδιους συμβουλάτορες που τους έκαψαν με τη προτροπή “κάντε πως το βίντεο δεν υπάρχει και το θέμα θα ξεχαστεί”. Χμμ, και είδαμε πόσο καλά πήγε αυτό.

Στ’ αλήθεια πίστευα ότι στη διπλωματία ο περιοδεύοντας θίασος που αποκαλούμε κυβέρνηση θα τα πήγαινε όντως καλύτερα. Εντάξει, είναι γνωστό πως όταν η Κύπρος εμπλέκεται, κυρίως λόγω γεωγραφίας, σε κάποιο σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός της περιοχής, ο δικός μας συμπεριφέρεται σαν τον loser/nerd/weirdo του σχολείου που τον καλούν τα cool kids στο τραπέζι τους, συνήθως για να σπάσουν πλάκα ή γιατί μπορεί να τους φανεί κάπου χρήσιμος, αλλά εκείνον δεν τον νοιάζει, αρκεί που πρόσεξαν την παρουσία του. Και νομίζει πως είναι ένας απ’ αυτούς. Ψευδαίσθηση μεγαλείου; Κόμπλεξ κατωτερότητας; Ακραία μορφή αρχοντοχωριατισμού; Για αυτό ας αποφανθούν οι ειδικοί.

Η Κύπρος δεν πήγε στη συνάντηση παρά το γεγονός ότι προηγουμένως μας ζάλισαν τον έρωτα με την πρόσκληση. Η ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας) έφτυσε το τραμπικό έκτρωμα όπως και όλος ο πολιτισμένος κόσμος με εξαίρεση 26 χώρες, ένα κράμα ηγεσιών που έχουν τα ίδια μυαλά με τον Πορτοκαλί Ψυχοπαθή, τριτοκοσμικών δικτατοριών, στυγνών καθεστώτων και φυσικά χώρες που χρησιμοποιούν ήδη την ειρήνη ως πρόσχημα για εισβολή (Τουρκία, Ισραήλ). Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Προς το παρόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουν σε επική γκάφα εξαιτίας του έμφυτου αρχοντοχωριατισμού τους (βλ. δήθεν έκκληση του Ιράν προς Κύπρο για... μεσολάβηση στη σύγκρουση με το Ισραήλ) όμως στ’ αλήθεια ένιωσα πως για πρώτη φορά, από την επιπολαιότητα, ματαιοδοξία και απελπισία τους, έφτασαν πολύ κοντά στο να μας κάνουν πραγματικά ρεζίλι.

Μέχρι το επόμενο βίντεο.