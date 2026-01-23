Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

 23.01.2026 - 20:02
Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Σε χάος μία κατά τα άλλα αθώα εκδήλωση κοινωνικοποίησης αφού πάνω από 200 έφηβοι στην Βρετανία ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα για «τυφλό ραντεβού», δηλαδή συζήτηση με σκοπό τη γνωριμία κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν στο Sutton, στο νότιο Λονδίνο με την συγκεκριμένη εκδήλωση να έχει προαναγγελθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσω TikTok από τον διοργανωτή της. «Ελάτε μαζί μας στα τυφλά ραντεβού του Sutton αυτή την Πέμπτη!» έγραψε. Όπως όμως αναφέρει ο ίδιος η «προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός».

Η κατάσταση γρήγορα κατέληξε σε χάος, με την αστυνομία να δίνει διαταγή να διαλυθεί η συγκέντρωση, λέγοντας στους συμμετέχοντες να φύγουν από την περιοχή για να αποφευχθούν περαιτέρω ταραχές.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά το «τυφλό ραντεβού» που προκάλεσε τον χαμό, ο διοργανωτής αναφέρει: «Όταν έφτασα ήταν γεμάτο, ήταν κατάμεστο. Σκέφτομαι ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό, οπότε προσπαθώ να ξεκινήσω τα ραντεβού στα τυφλά και όλοι αρχίζουν να σπρώχνουν. Τότε όλοι αρχίζουν να τρέχουν επειδή είμαι στριμωγμένος και θέλω να μετακινηθώ, καθώς δε θέλω να γεμίσει πολύ αυτός ο χώρος. Έκανα ένα ραντεβού στα τυφλά και ήμουν έτοιμος να κάνω ένα άλλο, όταν ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε αν ήθελα να μιλήσουμε. Εγώ απάντησα “όχι”. Έφυγε και έφερε τέσσερις αστυνομικούς να με κυνηγήσουν. Με έσπρωξαν πάνω στο αυτοκίνητο και ένας προσπάθησε να με στραγγαλίσει. Είναι τρελό. Το μαχαίρωμα δεν έχει σχέση με μένα. Είναι κάτι άλλο που συνέβη στο Sutton».

 Μετά τη συγκέντρωση, διαδόθηκαν fake news στο διαδίκτυο ότι οι σκηνές συνδέονταν με δύο μαχαιρώματα στην πόλη κάτι που όμως διαψεύστηκε από την αστυνομία.

Τα «τυφλά ραντεβού» είναι αυτό που λέει και η λέξη. Ένα ραντεβού για δύο εφήβους που συνομιλούν χωρίς να βλέπονται, συνήθως πλάτη με πλάτη ή φορώντας μάσκες, πριν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στο τέλος του ραντεβού.

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Δείτε φωτογραφίες 

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Zευγάρι αγοράζει σπίτι και βρίσκει τυχαία μια κρυφή πόρτα 50 ετών: Κανείς δεν ήξερε το μυστικό

 23.01.2026 - 19:40
ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

  •  23.01.2026 - 18:53
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

  •  23.01.2026 - 19:13
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 14:23
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα