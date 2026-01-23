Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineZευγάρι αγοράζει σπίτι και βρίσκει τυχαία μια κρυφή πόρτα 50 ετών: Κανείς δεν ήξερε το μυστικό
LIKE ONLINE

Zευγάρι αγοράζει σπίτι και βρίσκει τυχαία μια κρυφή πόρτα 50 ετών: Κανείς δεν ήξερε το μυστικό

 23.01.2026 - 19:40
Zευγάρι αγοράζει σπίτι και βρίσκει τυχαία μια κρυφή πόρτα 50 ετών: Κανείς δεν ήξερε το μυστικό

να σπίτι στην Καλιφόρνια έκρυβε πολύ περισσότερα απο όσα έδειχνε η αγγελία.

να ζευγάρι που αγόρασε σπίτι στην Καλιφόρνια βρέθηκε μπροστά σε μια ανακάλυψη που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Το ακίνητο που αγόρασαν στην πόλη Lodi έκρυβε ένα χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε σε κανένα επίσημο σχέδιο του σπιτιού: ένα υπόγειο καταφύγιο βομβαρδισμών.

Η Gail Gatan, που μίλησε στο Newsweek, περιέγραψε το σπίτι ως ένα από εκείνα τα μέρη που πάντα προκαλούσαν περιέργεια στη γειτονιά. Ήταν το μεγαλύτερο στο τετράγωνο και παρέμενε άδειο για χρόνια, με ιστορίες και φήμες να το συνοδεύουν.

Όταν εκείνη και ο σύζυγός της, Tony, αποφάσισαν να το αγοράσουν, ένιωθαν ενθουσιασμό αλλά και μια αδιόρατη ανησυχία. «Με όλο αυτό το παρελθόν, δεν ξέραμε τι θα βρίσκαμε», λέει. «Στην αρχή ήταν κάπως ανατριχιαστικό».

Το μυστικό του Ψυχρού Πολέμου

Η αίσθηση αυτή εντάθηκε όταν ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε ότι κάτω από το σπίτι υπήρχε ένα καταφύγιο βομβαρδισμών, κατασκευασμένο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο φόβος της πυρηνικής σύγκρουσης είχε οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές να ενθαρρύνουν τους πολίτες να χτίζουν τέτοιους χώρους.

Τη δεκαετία του 1960, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προωθούσε ενεργά την ιδέα των ιδιωτικών καταφυγίων, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να σώσουν εκατομμύρια ζωές. Ελάχιστοι ιδιοκτήτες όμως είχαν τα μέσα ή τη διάθεση να το κάνουν. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ένας από αυτούς.

Σύμφωνα με τη Gatan, ο ίδιος είχε χτίσει το σπίτι το 1974 και, όπως φαίνεται, είχε ενσωματώσει στο σχέδιο στοιχεία που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένα για την εποχή. Εκτός από το καταφύγιο, υπήρχε ακόμη και τζακούζι μέσα στο κυρίως υπνοδωμάτιο, κάτι εξαιρετικά τολμηρό για τα δεδομένα των 70s.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

 23.01.2026 - 19:13
Επόμενο άρθρο

Χάος σε γειτονιά του Λονδίνου από εκατοντάδες εφήβους: Πήγαν για τυφλά ραντεβού και κατέληξαν να συγκρουστούν με την Αστυνομία

 23.01.2026 - 20:02
ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

  •  23.01.2026 - 18:53
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

  •  23.01.2026 - 19:13
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

Ανακλήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας αλλοδαπών μετά τα επεισόδια στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 14:23
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα