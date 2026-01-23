Zευγάρι αγοράζει σπίτι και βρίσκει τυχαία μια κρυφή πόρτα 50 ετών: Κανείς δεν ήξερε το μυστικό

να σπίτι στην Καλιφόρνια έκρυβε πολύ περισσότερα απο όσα έδειχνε η αγγελία. να ζευγάρι που αγόρασε σπίτι στην Καλιφόρνια βρέθηκε μπροστά σε μια ανακάλυψη που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Το ακίνητο που αγόρασαν στην πόλη Lodi έκρυβε ένα χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε σε κανένα επίσημο σχέδιο του σπιτιού: ένα υπόγειο καταφύγιο βομβαρδισμών.

Η Gail Gatan, που μίλησε στο Newsweek, περιέγραψε το σπίτι ως ένα από εκείνα τα μέρη που πάντα προκαλούσαν περιέργεια στη γειτονιά. Ήταν το μεγαλύτερο στο τετράγωνο και παρέμενε άδειο για χρόνια, με ιστορίες και φήμες να το συνοδεύουν.

Όταν εκείνη και ο σύζυγός της, Tony, αποφάσισαν να το αγοράσουν, ένιωθαν ενθουσιασμό αλλά και μια αδιόρατη ανησυχία. «Με όλο αυτό το παρελθόν, δεν ξέραμε τι θα βρίσκαμε», λέει. «Στην αρχή ήταν κάπως ανατριχιαστικό».

Το μυστικό του Ψυχρού Πολέμου

Η αίσθηση αυτή εντάθηκε όταν ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε ότι κάτω από το σπίτι υπήρχε ένα καταφύγιο βομβαρδισμών, κατασκευασμένο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν ο φόβος της πυρηνικής σύγκρουσης είχε οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές να ενθαρρύνουν τους πολίτες να χτίζουν τέτοιους χώρους.

Τη δεκαετία του 1960, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προωθούσε ενεργά την ιδέα των ιδιωτικών καταφυγίων, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να σώσουν εκατομμύρια ζωές. Ελάχιστοι ιδιοκτήτες όμως είχαν τα μέσα ή τη διάθεση να το κάνουν. Ο αρχικός ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ένας από αυτούς.

Σύμφωνα με τη Gatan, ο ίδιος είχε χτίσει το σπίτι το 1974 και, όπως φαίνεται, είχε ενσωματώσει στο σχέδιο στοιχεία που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένα για την εποχή. Εκτός από το καταφύγιο, υπήρχε ακόμη και τζακούζι μέσα στο κυρίως υπνοδωμάτιο, κάτι εξαιρετικά τολμηρό για τα δεδομένα των 70s.