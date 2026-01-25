Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

 25.01.2026 - 11:02
Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Στις 23/1/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο αναχωρούντων επιβατών (μιας Τουρκοκύπριας και ενός Βούλγαρου) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις αποσκευές των 2 επιβατών ανευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, σε 2 αποσκευές της Τουρκοκύπριας επιβάτιδας βρέθηκαν συνολικά 72 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Στην αποσκευή του Βούλγαρου επιβάτη βρέθηκαν συνολικά 87 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 12 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Οι δύο επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης τους προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου - Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό
VIDEO: «Όταν μου ήρθε ένα καθηλωτικό θέμα υγείας...» - Η αποκάλυψη γνωστής Κύπριας ηθοποιού που έκανε πρώτη φορά
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτές είναι οι 3 Κύπριες γυναίκες που οι άντρες θα ήθελαν έστω ένα date

 25.01.2026 - 11:00
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά

 25.01.2026 - 11:15
Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  25.01.2026 - 10:08
ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

  •  25.01.2026 - 11:50
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

  •  25.01.2026 - 09:34
Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.01.2026 - 11:02
Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

  •  25.01.2026 - 09:22
Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

  •  25.01.2026 - 12:00
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

  •  25.01.2026 - 10:46
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

  •  25.01.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα