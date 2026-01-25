Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Στις αποσκευές των 2 επιβατών ανευρέθηκαν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, σε 2 αποσκευές της Τουρκοκύπριας επιβάτιδας βρέθηκαν συνολικά 72 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Στην αποσκευή του Βούλγαρου επιβάτη βρέθηκαν συνολικά 87 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 12 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Οι δύο επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης τους προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου.