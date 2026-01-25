VIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά

Τα χρόνια περνούσαν κι ο Νάιτζελ δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής, με τον Τσικ να πιστεύει πως δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. Όμως, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία...

Το μικροτσίπ οδήγησε στη λύση του... γρίφου

Πέρασαν τέσσερα χρόνια, όταν οι ιδιοκτήτες του Happy Tails Dog Spa στο Τόρανς βρήκαν τον παπαγάλο και ξεκίνησαν να αναζητούν τον ιδιοκτήτη του. Η υπόθεση αποδείχθηκε πιο περίπλοκη απ' όσο φαντάζονταν.

Η κτηνίατρος Τερέζα Μίκο, που έψαχνε κι εκείνη τον δικό της χαμένο παπαγάλο, προσπάθησε να τον ταυτοποιήσει, όμως το μικροτσίπ αποκάλυψε πως δεν ήταν ο δικός της.

Το μικροτσίπ οδήγησε την έρευνα σ' ένα κατάστημα κατοικιδίων με την ονομασία Animal Lovers. Εκεί, προς μεγάλη έκπληξη όλων, υπήρχαν ακόμη τα παλιά έντυπα αρχεία με τον αριθμό του δαχτυλιδιού στο πόδι του παπαγάλου.

Οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες μέσω των παλιών τηλεφώνων απέτυχαν, καθώς το πουλί είχε χαθεί πολύ παλαιότερα απ' όσο νόμιζαν αρχικά.

Η επιστροφή του παπαγάλου και το μυστήριο των ισπανικών

Η Μίκο εξηγεί πως επεστράφη στον Τσικ ο Νάιτζελ: «Πήγα σπίτι του και του χτύπησα την πόρτα. Συστήθηκα και τον ρώτησα: "Μήπως έχετε χάσει έναν παπαγάλο;" Στην αρχή είπε "όχι", αλλά νόμιζε ότι εννοούσα πρόσφατα».

Τότε είναι που συνειδητοποίησε πως ο παπαγάλος που του περιέγραφαν ήταν ο Νάιτζελ, που είχε χάσει τέσσερα χρόνια πριν. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε αμέσως. Όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά...

Ο παπαγάλος μιλούσε ισπανικά και είχε χάσει την βρετανική προφορά του. Πώς εξηγείται αυτό; Η οικογένεια Χερνάντεζ-Σμιθ, που ζούσε εκεί κοντά φρόντιζε το πουλί στο σπίτι της και από εκεί απέκτησε τη νέα του γλώσσα.

Η Λίζα Σμιθ, ισπανόφωνη απ' τη Γουατεμάλα, αποκάλυψε τα γεγονότα: «Η γιαγιά μου πέθανε πριν από δύο χρόνια κι ο παπαγάλος είναι απ' τα τελευταία ενθύμια για τον παππού μου. Τον έχουμε ονομάσει Μόργκαν απ' το ρούμι "Captain Morgan"».

Η απόφαση καρδιάς του πρώην ιδιοκτήτη

Όταν η Σμιθ συνάντησε ξανά τον Μόργκαν/Νάιτζελ με τον Τσικ, εκείνος πήρε μια απρόσμενη απόφαση: θεώρησε σωστό να επιστρέψει ο παπαγάλος στο σπίτι όπου είχε ζήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η κτηνίατρος Μίκο προσφέρθηκε να βοηθήσει στην κατασκευή εξωτερικού κλουβιού, ώστε να μη δραπετεύσει ξανά και ίσως να μη μάθει και τρίτη ή τέταρτη γλώσσα αυτή τη φορά.

