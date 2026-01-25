VIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.
Τα χρόνια περνούσαν κι ο Νάιτζελ δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής, με τον Τσικ να πιστεύει πως δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. Όμως, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία...
Πέρασαν τέσσερα χρόνια, όταν οι ιδιοκτήτες του Happy Tails Dog Spa στο Τόρανς βρήκαν τον παπαγάλο και ξεκίνησαν να αναζητούν τον ιδιοκτήτη του. Η υπόθεση αποδείχθηκε πιο περίπλοκη απ' όσο φαντάζονταν.
Η κτηνίατρος Τερέζα Μίκο, που έψαχνε κι εκείνη τον δικό της χαμένο παπαγάλο, προσπάθησε να τον ταυτοποιήσει, όμως το μικροτσίπ αποκάλυψε πως δεν ήταν ο δικός της.
Οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες μέσω των παλιών τηλεφώνων απέτυχαν, καθώς το πουλί είχε χαθεί πολύ παλαιότερα απ' όσο νόμιζαν αρχικά.
Η Μίκο εξηγεί πως επεστράφη στον Τσικ ο Νάιτζελ: «Πήγα σπίτι του και του χτύπησα την πόρτα. Συστήθηκα και τον ρώτησα: "Μήπως έχετε χάσει έναν παπαγάλο;" Στην αρχή είπε "όχι", αλλά νόμιζε ότι εννοούσα πρόσφατα».
Τότε είναι που συνειδητοποίησε πως ο παπαγάλος που του περιέγραφαν ήταν ο Νάιτζελ, που είχε χάσει τέσσερα χρόνια πριν. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε αμέσως. Όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά...
Ο παπαγάλος μιλούσε ισπανικά και είχε χάσει την βρετανική προφορά του. Πώς εξηγείται αυτό; Η οικογένεια Χερνάντεζ-Σμιθ, που ζούσε εκεί κοντά φρόντιζε το πουλί στο σπίτι της και από εκεί απέκτησε τη νέα του γλώσσα.
Η Λίζα Σμιθ, ισπανόφωνη απ' τη Γουατεμάλα, αποκάλυψε τα γεγονότα: «Η γιαγιά μου πέθανε πριν από δύο χρόνια κι ο παπαγάλος είναι απ' τα τελευταία ενθύμια για τον παππού μου. Τον έχουμε ονομάσει Μόργκαν απ' το ρούμι "Captain Morgan"».
Όταν η Σμιθ συνάντησε ξανά τον Μόργκαν/Νάιτζελ με τον Τσικ, εκείνος πήρε μια απρόσμενη απόφαση: θεώρησε σωστό να επιστρέψει ο παπαγάλος στο σπίτι όπου είχε ζήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η κτηνίατρος Μίκο προσφέρθηκε να βοηθήσει στην κατασκευή εξωτερικού κλουβιού, ώστε να μη δραπετεύσει ξανά και ίσως να μη μάθει και τρίτη ή τέταρτη γλώσσα αυτή τη φορά.
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις