Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά
LIKE ONLINE

VIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά

 25.01.2026 - 11:15
VIDEO: Χάθηκε παπαγάλος με βρετανική προφορά - Εμφανίστηκε μετά από 4 χρόνια μιλώντας ισπανικά

Το 2010, ο Ντάρεν Τσικ, Βρετανός κάτοικος Καλιφόρνιας, έχασε τον παπαγάλο του, Νάιτζελ. Ο αφρικανικός γκρι παπαγάλος είχε αποκτήσει την έντονη βρετανική προφορά του αφεντικού του.

Τα χρόνια περνούσαν κι ο Νάιτζελ δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής, με τον Τσικ να πιστεύει πως δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. Όμως, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία...

Το μικροτσίπ οδήγησε στη λύση του... γρίφου

Πέρασαν τέσσερα χρόνια, όταν οι ιδιοκτήτες του Happy Tails Dog Spa στο Τόρανς βρήκαν τον παπαγάλο και ξεκίνησαν να αναζητούν τον ιδιοκτήτη του. Η υπόθεση αποδείχθηκε πιο περίπλοκη απ' όσο φαντάζονταν.

Η κτηνίατρος Τερέζα Μίκο, που έψαχνε κι εκείνη τον δικό της χαμένο παπαγάλο, προσπάθησε να τον ταυτοποιήσει, όμως το μικροτσίπ αποκάλυψε πως δεν ήταν ο δικός της.

 
Το μικροτσίπ οδήγησε την έρευνα σ' ένα κατάστημα κατοικιδίων με την ονομασία Animal Lovers. Εκεί, προς μεγάλη έκπληξη όλων, υπήρχαν ακόμη τα παλιά έντυπα αρχεία με τον αριθμό του δαχτυλιδιού στο πόδι του παπαγάλου.

Οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες μέσω των παλιών τηλεφώνων απέτυχαν, καθώς το πουλί είχε χαθεί πολύ παλαιότερα απ' όσο νόμιζαν αρχικά.

Η επιστροφή του παπαγάλου και το μυστήριο των ισπανικών

Η Μίκο εξηγεί πως επεστράφη στον Τσικ ο Νάιτζελ: «Πήγα σπίτι του και του χτύπησα την πόρτα. Συστήθηκα και τον ρώτησα: "Μήπως έχετε χάσει έναν παπαγάλο;" Στην αρχή είπε "όχι", αλλά νόμιζε ότι εννοούσα πρόσφατα».

Τότε είναι που συνειδητοποίησε πως ο παπαγάλος που του περιέγραφαν ήταν ο Νάιτζελ, που είχε χάσει τέσσερα χρόνια πριν. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε αμέσως. Όμως, κάτι δεν πήγαινε καλά...

Ο παπαγάλος μιλούσε ισπανικά και είχε χάσει την βρετανική προφορά του. Πώς εξηγείται αυτό; Η οικογένεια Χερνάντεζ-Σμιθ, που ζούσε εκεί κοντά φρόντιζε το πουλί στο σπίτι της και από εκεί απέκτησε τη νέα του γλώσσα.

Η Λίζα Σμιθ, ισπανόφωνη απ' τη Γουατεμάλα, αποκάλυψε τα γεγονότα: «Η γιαγιά μου πέθανε πριν από δύο χρόνια κι ο παπαγάλος είναι απ' τα τελευταία ενθύμια για τον παππού μου. Τον έχουμε ονομάσει Μόργκαν απ' το ρούμι "Captain Morgan"».

Η απόφαση καρδιάς του πρώην ιδιοκτήτη

Όταν η Σμιθ συνάντησε ξανά τον Μόργκαν/Νάιτζελ με τον Τσικ, εκείνος πήρε μια απρόσμενη απόφαση: θεώρησε σωστό να επιστρέψει ο παπαγάλος στο σπίτι όπου είχε ζήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η κτηνίατρος Μίκο προσφέρθηκε να βοηθήσει στην κατασκευή εξωτερικού κλουβιού, ώστε να μη δραπετεύσει ξανά και ίσως να μη μάθει και τρίτη ή τέταρτη γλώσσα αυτή τη φορά.

 

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου - Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό
VIDEO: «Όταν μου ήρθε ένα καθηλωτικό θέμα υγείας...» - Η αποκάλυψη γνωστής Κύπριας ηθοποιού που έκανε πρώτη φορά
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα
Συναγερμός για θανατηφόρο ιό που μεταδίδεται από τις... νυχτερίδες - Φόβοι για νέα πανδημία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

 25.01.2026 - 11:02
Επόμενο άρθρο

Πλέει σε πελάγη ευτυχίας γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Έγινε παππούς για πρώτη φορά

 25.01.2026 - 11:33
Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  25.01.2026 - 10:08
ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

ΥΠΕΞ: Θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για θετικές εξελίξεις από τη συνεργασία Κύπρου-ΗΑΕ

  •  25.01.2026 - 11:50
Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

Φωτιά στη Λεμεσό: Σε κατάστημα πώλησης οχημάτων η πυρκαγιά - Εκτεταμένες ζημιές σε 7 οχήματα

  •  25.01.2026 - 09:34
Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο επιβάτες: Επιχείρησαν να μεταφέρουν δεκάδες κούτες τσιγάρων στην Αγγλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.01.2026 - 11:02
Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

Προβλητικό σχόλιο Φειδία: Τον καλεί να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του η Παραολυμπιακή Επιτροπή - «Δεν ήταν χιούμορ»

  •  25.01.2026 - 09:22
Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 46χρονος - «Το περιμέναμε να γίνει», λένε γείτονες

  •  25.01.2026 - 12:00
VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

VIDEO: Απρόσμενος… πεζός στην άσφαλτο - Γουρούνι έκανε βόλτα σε δρόμο στη Λεμεσό

  •  25.01.2026 - 10:46
Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

Τα είδαμε όλα στην Κύπρο: Όταν η μετακόμιση δεν μπορεί να περιμένει... Δεν θα πιστέψεις τι φόρτωσε στο αυτοκίνητο και έγινε viral

  •  25.01.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα