ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή - Έξαρση «sextortion»: Παριστάνουν κοπέλες και πλησιάζουν άνδρες με σκοπό να βγουν σε βιντεοκλήση γυμνοί

 26.01.2026 - 15:07
Προσοχή - Έξαρση «sextortion»: Παριστάνουν κοπέλες και πλησιάζουν άνδρες με σκοπό να βγουν σε βιντεοκλήση γυμνοί

Το τελευταίο διάστημα ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έγινε δέκτης αρκετών παραπόνων από πολίτες, οι οποίοι έπεσαν θύμα διαδικτυακού σεξουαλικού εκβιασμού, μέθοδος γνωστή και με τον όρο “Sextortion”.

Συγκεκριμένα, άγνωστα πρόσωπα δημιουργούν πλαστούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, Instagram κ.α) όπου συνήθως παριστάνουν κοπέλες και προσεγγίζουν ανυποψίαστα θύματα, κυρίως αντρικού φύλου, όπου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τους προτρέπουν να συμμετέχουν σε βιντεοκλήση με σκοπό να παρουσιαστούν και οι δύο γυμνοί.

Ακολούθως και μετά από πάροδο μερικών λεπτών, τα θύματα δέχονται εκβιαστικά μηνύματα από τις υποτιθέμενες κοπέλες, οι οποίες ζητούν χρηματικό ποσό (συνήθως μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων σε χώρες της Αφρικής) για να μην δημοσιεύσουν το περιεχόμενο της βιντεοκλήσης που μαγνητοσκόπησαν εν αγνοία του θύματος στους φίλους που διατηρούν τα θύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί ότι από τις αναφορές που δέχτηκε η Αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και αρκετά ανήλικα πρόσωπα.

Συμβουλές

Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με τα πρόσωπα με τα οποία έχει επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Να μην εμπλέκεται στην έκθεση ευαίσθητων του δεδομένων στο διαδίκτυο με άγνωστα πρόσωπα.

Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή τους ζητηθεί. Ακόμη και με την ελάχιστη πληρωμή, οι θύτες γίνονται πιο φορτικοί και ζητούν περισσότερα χρήματα.

Να γίνεται αναφορά / αποκλεισμός (report/block) του πλαστού λογαριασμού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης το κοινό προτρέπετε να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον δράστη και να προχωρήσει για εύλογο χρονικό διάστημα στην απενεργοποίηση του λογαριασμού που διατηρεί στα Μ.Κ.Δ. για να μην εντοπίζεται και να δέχεται απειλές.

 

