Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – Πληροφορίες για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ένα minibus που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με 10 επιβαίνοντες, προσπέρασε ένα όχημα κοντά στην πόλη Lugojelul και πριν να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο φορτηγό. Στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό. Το βαν με δέκα επιβάτες ταξίδευε από την Ελλάδα στη Γαλλία και σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο οδηγός του minibus είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

ΠΗΓΗ: Έθνος