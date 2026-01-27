Themasports lifenewscy
Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – Πληροφορίες για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

 27.01.2026 - 15:24
Για επτά νεκρούς μιλούν τα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας μετά από σύγκρουση βαν με φορτηγό. Το βαν με δέκα επιβάτες ταξίδευε από την Ελλάδα στη Γαλλία και σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δέκα ταξιδιώτες είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη. 

Ένα minibus που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με 10 επιβαίνοντες, προσπέρασε ένα όχημα κοντά στην πόλη Lugojelul και πριν να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο φορτηγό. Στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό. Το βαν με δέκα επιβάτες ταξίδευε από την Ελλάδα στη Γαλλία και σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο οδηγός του minibus είναι μεταξύ των νεκρών. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

