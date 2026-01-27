Themasports lifenewscy
ΥΓΕΙΑ

Αδιόρατα σημάδια στα πόδια που μαρτυρούν ότι η καρδιά κινδυνεύει – Μην τα αγνοήσετε

 27.01.2026 - 15:23
Αδιόρατα σημάδια στα πόδια που μαρτυρούν ότι η καρδιά κινδυνεύει – Μην τα αγνοήσετε

Ακόμα και οι πιο απλές αλλαγές στα πόδια μπορεί να περνούν απαρατήρητες, όμως απαιτούν προσοχή, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνουν σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ειδικούς. Συμπτώματα όπως το μούδιασμα ή οι αλλαγές στα νύχια ενδεχομένως να αποτελούν πρώιμα σημάδια περιφερικής αρτηριακής νόσου, μιας πάθησης που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αγγειοχειρουργοοί και ορθοπεδικοί εξηγούν ότι τα πόδια είναι συχνά το πρώτο σημείο του σώματος που επηρεάζεται από την περιφερική αρτηριακή νόσο, η οποία προκαλείται από αθηροσκλήρωση – τη συσσώρευση λιπαρών αποθέσεων στα τοιχώματα των αρτηριών. Η κατάσταση αυτή μπορεί να μειώσει τη ροή του αίματος όχι μόνο προς την καρδιά αλλά και προς άλλα όργανα, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένας στους τέσσερις ενήλικες άνω των 60 ετών μπορεί να πάσχει από κάποια αδιάγνωστη καρδιοπάθεια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης της κυκλοφορίας του αίματος στα άκρα.

Πώς επηρεάζεται η καρδιά

Τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στα δάχτυλα των ποδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε απόφραξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως κρύα, μουδιασμένα ή πρησμένα πόδια. Επίσης, η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επηρεάσει την υφή και την ανάπτυξη των νυχιών, καθιστώντας τα πιο εύθραυστα ή παχιά.

Η αθηροσκλήρωση μπορεί να προκαλέσει επίσης πόνο στα πόδια κατά το περπάτημα, γνωστό ως διαλείπουσα χωλότητα, ο οποίος συνήθως υποχωρεί μετά από λίγα λεπτά ξεκούρασης. Αν και το σύμπτωμα αυτό μπορεί να επηρεάζει και τα δύο πόδια, είναι πιθανό να είναι πιο έντονο στη μία πλευρά.

Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται περιλαμβάνουν μυρμήγκιασμα, αίσθημα καύσου, πόνο, ξηροδερμία, φουσκάλες ή πληγές που δεν επουλώνονται. Οι μυκητιασικές λοιμώξεις, όπως το πόδι του αθλητή, μπορεί επίσης να εμφανιστούν λόγω μειωμένης άμυνας του οργανισμού, αλλά δεν αποτελούν άμεσο δείκτη καρδιολογικών παθήσεων.

Ο κίνδυνος διαβήτη

Οι αλλαγές στα πόδια μπορεί επίσης να αποτελούν ένδειξη διαβήτη τύπου 2. Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα μικρά αιμοφόρα αγγεία, οδηγώντας σε μειωμένη κυκλοφορία και νευροπάθεια.

Η διαβητική νευροπάθεια επηρεάζει τη λειτουργία των νεύρων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην αντιλαμβάνονται τραυματισμούς ή πληγές στα πόδια τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο μολύνσεων. Αυτό εξηγεί γιατί τα άτομα με διαβήτη είναι πιο ευάλωτα σε πληγές που δεν επουλώνονται, καθώς και σε μυκητιασικές λοιμώξεις των ποδιών.

Η προσεκτική παρακολούθηση της υγείας των ποδιών θα μπορούσε να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, όπως η περιφερική αρτηριακή νόσος και ο διαβήτης, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση της συνολικής υγείας.

Πηγή: protothema.gr

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

