Συναγερμός στη βρετανική κυβέρνηση για κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε κινητά στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, χάκερς με την υποστήριξη της Κίνας, είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επιχείρηση ου είχε την κωδική ονομασία «Salt Typhoon», φέρεται να στόχευσε στενούς συνεργάτες των πρώην πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ την περίοδο 2021–2024, εκθέτοντας ιδιωτικές επικοινωνίες στον πυρήνα της βρετανικής εξουσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί παραβίαση των κινητών των ίδιων των πρωθυπουργών αλλά πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στην Telegraph, ότι η διείσδυση «έφτασε μέχρι τον πυρήνα της Ντάουνινγκ Στριτ» ενώ την ίδια ώρα αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η επιχείρηση ενδέχεται να παραμένει ενεργή μέχρι και σήμερα, προκαλώντας ανησυχία και για την ασφάλεια των επικοινωνιών του νυν πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ και του επιτελείου του.

Τι μπορούσαν να δουν οι χάκερς

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκτιμούν ότι ακόμη και χωρίς άμεση παρακολούθηση περιεχομένου, οι χάκερ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεταδεδομένα επικοινωνιών (ποιοι επικοινωνούν με ποιον, τη συχνότητα και τη γεωγραφική θέση). Σε ορισμένες περιπτώσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι υπήρχε δυνατότητα και καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών «κατά βούληση».

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη παγκόσμια επιχείρηση κατασκοπείας που φέρεται να στόχευσε χώρες της συμμαχίας Five Eyes (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) μέσω παραβίασης τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας

Παρά τις βρετανικές διαβεβαιώσεις ότι τα δίκτυα είναι καλύτερα προστατευμένα χάρη και στον Νόμο Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών του 2021, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της κατασκοπείας». Η MI5 έχει προειδοποιήσει για κινεζική κατασκοπεία, ενώ η κοινοβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας κατέληξε ότι «η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική για την Κίνα».

Διάψευση από το Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα είναι «θύμα κυβερνοκατασκοπείας» και αντιτίθεται στην «πολιτικοποίηση της κυβερνοασφάλειας χωρίς αποδείξεις». Δυτικές υπηρεσίες, ωστόσο, περιγράφουν το Πεκίνο ως ιδιαίτερα ικανό και επιθετικό παίκτη στην ηλεκτρονική κατασκοπεία, με την υπόθεση «Salt Typhoon» να εντείνει τις ανησυχίες για διείσδυση σε κρίσιμες κρατικές υποδομές.

Οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Κίνα, την πρώτη Βρετανού πρωθυπουργού από το 2018, με στόχο την ενίσχυση εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. Η επίσκεψη ακολουθεί την έγκριση κατασκευής υπερπρεσβείας της Κίνας στο Λονδίνο, σε περιοχή όπου διέρχονται κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση στη Βρετανία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια χάριν οικονομικών οφελών. Η σκιώδης υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Αλίσια Κερνς δήλωσε ότι η κυβέρνηση «ανταμείβει εχθρικές ενέργειες εις βάρος του κράτους».

