Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στη βρετανική κυβέρνηση για κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε κινητά στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη βρετανική κυβέρνηση για κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε κινητά στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ

 27.01.2026 - 15:52
Συναγερμός στη βρετανική κυβέρνηση για κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε κινητά στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ

Εκτεταμένη κινεζική κυβερνοκατασκοπεία σε βάρος της βρετανικής κυβέρνησης που «έφτασε μέχρι τον πυρήνα της Ντάουνινγκ Στριτ» αποκαλύπτει η εφημερίδα The Telegraph.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, χάκερς με την υποστήριξη της Κίνας, είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων της Ντάουνινγκ Στριτ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επιχείρηση ου είχε την κωδική ονομασία «Salt Typhoon», φέρεται να στόχευσε στενούς συνεργάτες των πρώην πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ την περίοδο 2021–2024, εκθέτοντας ιδιωτικές επικοινωνίες στον πυρήνα της βρετανικής εξουσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί παραβίαση των κινητών των ίδιων των πρωθυπουργών αλλά πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στην Telegraph, ότι η διείσδυση «έφτασε μέχρι τον πυρήνα της Ντάουνινγκ Στριτ» ενώ την ίδια ώρα αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η επιχείρηση ενδέχεται να παραμένει ενεργή μέχρι και σήμερα, προκαλώντας ανησυχία και για την ασφάλεια των επικοινωνιών του νυν πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ και του επιτελείου του.

Τι μπορούσαν να δουν οι χάκερς
Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκτιμούν ότι ακόμη και χωρίς άμεση παρακολούθηση περιεχομένου, οι χάκερ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεταδεδομένα επικοινωνιών (ποιοι επικοινωνούν με ποιον, τη συχνότητα και τη γεωγραφική θέση). Σε ορισμένες περιπτώσεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι υπήρχε δυνατότητα και καταγραφής τηλεφωνικών συνομιλιών «κατά βούληση».

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη παγκόσμια επιχείρηση κατασκοπείας που φέρεται να στόχευσε χώρες της συμμαχίας Five Eyes (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) μέσω παραβίασης τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας
Παρά τις βρετανικές διαβεβαιώσεις ότι τα δίκτυα είναι καλύτερα προστατευμένα χάρη και στον Νόμο Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιών του 2021, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιχείρηση «μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της κατασκοπείας». Η MI5 έχει προειδοποιήσει για κινεζική κατασκοπεία, ενώ η κοινοβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας κατέληξε ότι «η κυβέρνηση δεν διαθέτει στρατηγική για την Κίνα».

Διάψευση από το Πεκίνο
Η κινεζική πρεσβεία απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα είναι «θύμα κυβερνοκατασκοπείας» και αντιτίθεται στην «πολιτικοποίηση της κυβερνοασφάλειας χωρίς αποδείξεις». Δυτικές υπηρεσίες, ωστόσο, περιγράφουν το Πεκίνο ως ιδιαίτερα ικανό και επιθετικό παίκτη στην ηλεκτρονική κατασκοπεία, με την υπόθεση «Salt Typhoon» να εντείνει τις ανησυχίες για διείσδυση σε κρίσιμες κρατικές υποδομές.

Οι αποκαλύψεις συμπίπτουν με την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Κίνα, την πρώτη Βρετανού πρωθυπουργού από το 2018, με στόχο την ενίσχυση εμπορικών και επενδυτικών δεσμών. Η επίσκεψη ακολουθεί την έγκριση κατασκευής υπερπρεσβείας της Κίνας στο Λονδίνο, σε περιοχή όπου διέρχονται κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση στη Βρετανία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια χάριν οικονομικών οφελών. Η σκιώδης υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Αλίσια Κερνς δήλωσε ότι η κυβέρνηση «ανταμείβει εχθρικές ενέργειες εις βάρος του κράτους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – Πληροφορίες για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

 27.01.2026 - 15:24
Επόμενο άρθρο

Κλειστοί δρόμοι στο πάρκο Ακάμα λόγω ζημιών από καιρικά φαινόμενα

 27.01.2026 - 15:58
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

  •  27.01.2026 - 14:31
Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

Τραγωδία στη Ρουμανία - 7 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μοιραία σύγκρουση

  •  27.01.2026 - 16:20
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις και έντονη βροχή επηρεάζουν την κυκλοφορία - Δείτε σε ποιο δρόμο

  •  27.01.2026 - 17:15
Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

Στη φυλακή μπήκε 24χρονη - Έκρυψε μέσα στο σώμα της σακουλάκια με ναρκωτικά - Πόσο θα μείνει πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες

  •  27.01.2026 - 16:50
Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

Τι λέτε για ένα ταξιδάκι στη... Σελήνη; Αμερικανική εταιρεία δέχεται κρατήσεις για ένα ανύπαρκτο ακόμη ξενοδοχείο

  •  27.01.2026 - 16:35
Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

  •  27.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα