VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού

Η επαφή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίας της κ. Ολγκίν στην Κύπρο από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, η Απεσταλμένη είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τους δύο ηγέτες, ενώ σήμερα αναμένεται να επιχειρήσει να προωθήσει τη διαδικασία μέσα από συζήτηση για τη μεθοδολογία και το πλαίσιο των επόμενων βημάτων.

Μετά τη χθεσινή της συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Ολγκίν σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος, τονίζοντας πως χωρίς εξέλιξη στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καθίσταται δύσκολη η πραγματοποίηση μιας ευρύτερης διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ανέφερε ότι τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η μετάβαση στην ουσιαστική συζήτηση επί των βασικών πτυχών του προβλήματος.

Όπως δήλωσε, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη ακόμη και άμεσα να συμμετάσχει σε μια διευρυμένη συνάντηση, με στόχο τη συζήτηση ουσιαστικών και καθοριστικών ζητημάτων για την επίλυση του Κυπριακού.

