Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

 28.01.2026 - 09:21
Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση κακοποίησης του τριών μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται με σύνδρομο «ταρακουνημένου μωρού».

Όπως ανέφερε στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Λειτουργός Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του πατέρα του μωρού, ο οποίος συνελήφθη και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα τριήμερης κράτησης.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κακομεταχείριση ανηλίκου, έκθεση σε κίνδυνο και άλλες αμελείς πράξεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία η κατάσταση της υγείας του βρέφους παραμένει κρίσιμη.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση βρέφους τριών μηνών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως πιθανή κακοποίηση.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπος Χαριλάου, το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Στο μεταξύ, την Τρίτη μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 ετών, καθώς και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Πηγή: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο
Πέθανε η Παναγιώτα Ελευθερίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία
Ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό: Τι περιλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αγαπημένες πόλεις των Κυπρίων
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο
Ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα – Κατασβέστηκε από την οικιακή βοηθό – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

 28.01.2026 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Πέθανε η Παναγιώτα Ελευθερίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία

 28.01.2026 - 09:38
Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Στις 11 σήμερα το πρωί, πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

  •  28.01.2026 - 06:22
VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού

VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού

  •  28.01.2026 - 08:58
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο

  •  28.01.2026 - 06:55
Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

Κακοποίηση βρέφους: Η κατάσταση της υγείας του - Υπό κράτηση ο πατέρας του - Τα σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  28.01.2026 - 09:21
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο

Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο

  •  28.01.2026 - 08:36
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.01.2026 - 09:12
ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

  •  28.01.2026 - 06:24
Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

  •  28.01.2026 - 09:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα