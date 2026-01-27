Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Η κ. Ολγκίν είπε ότι χωρίς πρόοδο στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι πολύ δύσκολο να συγκληθεί διευρυμένη σύνοδος για το Κυπριακό.

Σε δήλωσή της μετά που έγινε δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση και υπενθύμισε ότι αργότερα το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον Τ/κ ηγέτη.

"Προσπαθώ να πιέσω για μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα των ΜΟΕ. Απλώς ακούω τον κ. Χριστοδουλίδη. Θα δω τον κ. Έρχιουρμαν σήμερα το απόγευμα και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος".

Αναφερόμενη στην κοινή συνάντηση της Τετάρτης με τους δύο ηγέτες, είπε ότι αυτό που θα συζητηθεί είναι η μεθοδολογία.

"Αύριο αυτό που θα κάνω, είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τη μεθοδολογία, τα τέσσερα σημεία που έθεσε ο Έρχιουρμαν στο τραπέζι πριν από μερικούς μήνες. Αυτό είναι το θέμα αύριο και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος".

Αν όχι, είπε, "είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο".

Ερωτηθείσα εάν είναι ακόμα δυνατή μια συνάντηση 5+1 τον επόμενο μήνα, επανέλαβε ότι "εξαρτάται από την πρόοδο των δύο ηγετών στο θέμα των ΜΟΕ".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ