Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»
Σήμερα, στις 10 το πρωί, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν,έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να συναντηθεί με τον κατοχικό ηγέτη. Οι δύο αυτές συναντήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς από την έκβασή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η τριμερής συνάντηση της Τετάρτης θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο ή αν θα περιοριστεί σε μια διαδικαστικού χαρακτήρα ανταλλαγή απόψεων.