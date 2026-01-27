Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Σε δηλώσεις του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει αύριο την πρότασή του ενώ, όπως σημείωσε, αν υπάρχει πολιτική βούληση αυτή θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, θα προσέλθει στις συναντήσεις με την ίδια εποικοδομητική στάση, παρουσιάζοντας την πρότασή του και επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο.

Σημειώνεται ότι αύριο θα είναι η κοινή συνάντηση μεταξύ Προέδρου της Δημοκρατίας, της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν και του Τουφάν Ερχιουρμάν.

