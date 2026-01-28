VIDEO - Παραλίγο τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσκασε» το λάστιχο του οχήματος του ενώ οδηγούσε - Προκλήθηκε κομφούζιο

Στο σημείο έσπευσαν δόκιμοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο της κυκλοφορίας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποτροπή τροχαίου δυστυχήματος. Με τη συνδρομή πολιτών, το ακινητοποιημένο όχημα μετακινήθηκε εκτός του δρόμου, αποκαθιστώντας σταδιακά την ομαλή ροή της τροχαίας κίνησης.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι δόκιμοι αστυνομικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου παρείχαν βοήθεια σε οδηγό οχήματος που ακινητοποιήθηκε στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, επισημαίνοντας ότι λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης υπήρχε αυξημένος κίνδυνος οδικής σύγκρουσης.

Η άμεση παρέμβαση των μελών της Αστυνομίας συνέβαλε στην αποφυγή δυστυχήματος και στην ταχύτερη αποσυμφόρηση της περιοχής.