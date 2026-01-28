Themasports lifenewscy
VIDEO - Παραλίγο τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσκασε» το λάστιχο του οχήματος του ενώ οδηγούσε - Προκλήθηκε κομφούζιο

 28.01.2026 - 20:24
Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε γύρω στις 3:00 το απόγευμα της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, στο ύψος του χωριού Μονή, έπειτα από ζημιά σε λάστιχο οχήματος που κινείτο στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο τροχαίο: Σύγκρουση τριών οχημάτων στην επ. Λευκωσίας - Πυκνή κίνηση στο σημείο - Δείτε που

Στο σημείο έσπευσαν δόκιμοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο της κυκλοφορίας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αποτροπή τροχαίου δυστυχήματος. Με τη συνδρομή πολιτών, το ακινητοποιημένο όχημα μετακινήθηκε εκτός του δρόμου, αποκαθιστώντας σταδιακά την ομαλή ροή της τροχαίας κίνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Οδηγοί προσοχή: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Ένα πρόσωπο στο Νοσοκομείο - Δείτε σε ποιο σημείο

Σε σχετική ανάρτησή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι δόκιμοι αστυνομικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου παρείχαν βοήθεια σε οδηγό οχήματος που ακινητοποιήθηκε στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, επισημαίνοντας ότι λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης υπήρχε αυξημένος κίνδυνος οδικής σύγκρουσης.

Η άμεση παρέμβαση των μελών της Αστυνομίας συνέβαλε στην αποφυγή δυστυχήματος και στην ταχύτερη αποσυμφόρηση της περιοχής.

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη ρητορική περί «συνέχισης του διαλόγου», η διαδικασία παραμένει στάσιμη και εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη προ-διαπραγματευτική φάση.

