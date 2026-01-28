Στην (υπο)κοσμάρα τους

Ένα παραμυθάκι που πέτυχε μεν τον σκοπό του, ουσιαστικά τον έστειλε στο Προεδρικό, και τον συντρόφευσε για τα τρία σχεδόν πρώτα χρόνια της θητείας. Αν με ρωτάτε, αυτά είναι τρία ολόκληρα χρόνια περισσότερα απ’ όσα έπρεπε το συγκεκριμένο μύθευμα να διατηρηθεί, όμως μιλάμε για την Κύπρο, μια χώρα με μνήμη τόσο βραχύβια και προβληματική που φιλοχουντικοί αρχηγοί τρομοκρατικών οργανώσεων αντί να σαπίζουν στον βόθρο της ιστορίας ή τη φυλακή, δοξάζονται σε ετήσια μνημόσυνα ή εκφωνούν λόγους σ’ αυτά.

Συνεπώς το να πίστεψαν κάποιοι ότι ο Χριστοδουλίδης “δεν είναι σαν τους άλλους” αποτελεί πταίσμα. Μη σας πω και upgrade.

Μετά το σάλο με τις αποκαλύψεις της Annie Alexui που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τόσο στην αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του δημάρχου Πάφου όσο και στο (επιχειρούμενο) ξήλωμα του υποκόσμου της Λάρνακας με τη σύλληψη των δύο “γνωστών επιχειρηματιών” (επίσημη αιτιολογία αποτελεί η συμπλοκή φατριών με όπλα και τσεκούρια 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, όμως είναι το κράξιμο από τα βίντεο της αυτοεξόριστης Ιωάννας που “ευαισθητοποίησε” τις Αρχές) κυκλοφόρησαν πάρα πολλές φωτογραφίες στο ίντερνετ που απεικονίζουν τον ένα από τους συλληφθέντες (αφέθηκαν χθες ελεύθεροι) σε διάφορα ενσταντανέ με ισχυρά πολιτικά πρόσωπα (Αννίτα Δημητρίου, Νίκος Αναστασιάδης, όλο το ΕΛΑΜ κ.ά) ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι φωτογραφίες με τον ΠτΔ είναι από κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και μία όπου οι δύο άντρες ποζάρουν σε κάτι που μοιάζει με cozy ιδιωτική συνάντηση σε δωμάτιο του Προεδρικού.

Τώρα, ερωτηθείς σχετικά για αυτές τις φωτογραφίες ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου (aka Ο Άνθρωπος με τη Δεύτερη Πιο Άχαρη Δουλειά στην Κύπρο Μετά τον Λετυμπιώτη) υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει η σχέση που ενδεχομένως να υπονοείται ανάμεσα στους δύο», ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης «γνωρίζει κόσμο από όλα τα κοινωνικά στρώματα», «το πρόσωπο αυτό έχει φωτογραφίες και με άλλους πολιτικούς» και ότι «ο Πρόεδρος είναι υπόλογος για πράξεις δικές του και δεν μπορεί να είναι για πράξεις άλλων που μπορεί να έχει φωτογραφηθεί».

Τουλάχιστον, όπως είπα και πριν, εγκατέλειψαν το τροπάριο του “δεν είναι σαν τους άλλους”. Βγήκαν κι άλλοι πολιτικοί φωτογραφίες με το συγκεκριμένο πρόσωπο άρα γιατί όχι και ο ΝΧ. Λες και οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός έχει την ίδια ισχύ με τον απόλυτο άρχοντα του νησιού, τον συγκεντρωτικό, πανίσχυρο και ανέλεγκτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας! Ο “γνωστός επιχειρηματίας” παραείναι γνωστός, όχι μόνο στη Λάρνακα αλλά και παγκύπρια, και στα σίγουρα όχι για την επιχειρηματική του δεινότητα. Για την ακρίβεια αν γκουγκλάρεις το όνομά του, δεν θα τον βρεις να φιγουράρει στις οικονομικές σελίδες ή να κρατάει κάποιο business award αλλά στο αστυνομικό δελτίο με κατηγορίες για παραβίαση του μισού ποινικού κώδικα (απόπειρα φόνου, εμπρησμοί κ.ά) ήδη από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας!

Άρα όταν φωτογραφίζεται κάποιος μαζί του το κάνει συνειδητά, από επιλογή. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο κάποιος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο άνθρωπος δηλαδή που υποτίθεται πως προΐσταται των Αρχών που αποσύρουν τύπους σαν τον “γνωστό επιχειρηματία” από την κυκλοφορία. Όπως προσπαθούν καλή ώρα να κάνουν τώρα. Άρα παπαριές του τύπου ο Πρόεδρος είναι υπόλογος για δικές του πράξεις και όχι αυτών με τους οποίους φωτογραφίζεται” σόρι Γιάννη μου αλλά είναι αυτό ακριβώς: Παπαριές. Και το γνωρίζετε αυτό στον Λόφο, απλά ευελπιστείτε ο βαθμός μαλάκυνσης της μάζας να βρίσκεται ακόμα στα επίπεδα της προεκλογικής του 2023. Που συγγνώμη κιόλας που αφοδεύω στο πάρτι σας αλλά πλέον πολλά από τα σανοφάγα έχουν αλλάξει έκτοτε διατροφικές συνήθειες.

Όσο για τη σχέση του Προέδρου με τον “γνωστό επιχειρηματία” που “δεν είναι αυτή που νομίζουμε” ας μας πούνε την ακριβή φύση της. Ήταν επαγγελματική η επίσκεψη; Μπορεί άραγε ο οποιοσδήποτε πολίτης, επιχειρηματίας με ή χωρίς εισαγωγικά να δει τον (πολυάσχολο κατά τ’ άλλα) Πρώτο Πολίτη της Δημοκρατίας και μάλιστα στο Προεδρικό; Ήταν προσωπική; Δηλαδή ο Πρόεδρος έχει φιλικές/κοινωνικές σχέσεις με τον “επιχειρηματία” ώστε να τον δέχεται σπίτι του; Και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις όπου παρευρίσκονται παρέα; Σαν πολύ συγκεκριμένα αυτά τα... κοινωνικά στρώματα στα οποία ξαπλώνει ο Πρόεδρος.

Τώρα αν ο Πρόεδρος χαριεντίζεται μαζί τους γιατί τους χέζεται, δεν θέλει να αγοράσει τον μπελά ή του έκαναν μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί, ας μας το πουν εχμ.. ξεκάθαρα. Θα το καταλάβουμε και ταυτόχρονα θα πάψουν κάποιοι να έχουν ψευδαισθήσεις ότι αυτή η κυβέρνηση με αυτόν τον Πρόεδρο και τους παρέες του, θα... πατάξουν το οργανωμένο έγκλημα aka Το Μόνο Οργανωμένο Πράγμα στο Νησί. Έχουμε ακούσει και πιο κρυόκωλα ανέκδοτα.

Και κάτι τελευταίο. Την επομένη της σύρραξης των φατριών στη Λάρνακα ερωτηθείς σχετικά ο Πρόεδρος εμφανίστηκε λάβρος κατά των αλλοδαπών συλληφθέντων λέγοντας με τον γνωστό, (κακό) θεατρικό του στόμφο ότι «σε περίπτωση εμπλοκής αλλοδαπών, αυτοί θα συλλαμβάνονται και θα απελαύνονται αμέσως από την χώρα μας και θα τοποθετούνται στο stop list για να μην μπορούν να επανέλθουν», Όταν ρωτήθηκε για τυχόν(sic) εμπλοκή Κυπρίων πολιτών, ο Πρόεδρος είπε ότι «δεν γνωρίζει λεπτομέρειες». Μάνα μου τον αθώο, άβγαλτο και απονήρευτο Πρόεδρό μας, δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για Κύπριους μαφιόζους, μόνο για Ιταλοαμερικανούς και ό,τι του δίδαξαν οι ταινίες του Scorsese! Λίγα 24ωρα μετά συνελήφθησαν οι άσιλα Κυπραίοι “γνωστοί επιχειρηματίες” (και μάστροι των συλληφθέντων αλλοδαπών) και φαντάζομαι πως ο Πρόεδρος θα έμαθε τις... λεπτομέρειες που αγνοούσε.