Ώρες αγωνίας για το βρέφος που νοσηλεύεται διασωληνωμένο - Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές ο πατέρας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Sigma και όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής ιατρικά δεδομένα, η κλινική εικόνα του παιδιού κρίνεται συμβατή, σε πρώτο στάδιο, με σοβαρή μορφή σωματικής κακοποίησης. Οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις κατέδειξαν την παρουσία αιματώματος στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση για άμεση χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, το βίαιο κούνημα βρέφους ή μικρού παιδιού μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία του. Οι τελικές εκτιμήσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας του παιδιού.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του βρέφους, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου και τέθηκε υπό τετραήμερη κράτηση. Εναντίον του διερευνώνται σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό επιθετικής συμπεριφοράς και ενδοοικογενειακής βίας, υπόθεση η οποία δεν προχώρησε λόγω ανεπαρκούς μαρτυρίας.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται και βρίσκονται στο στάδιο λήψης καταθέσεων.

