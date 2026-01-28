Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Στιγμές τρόμου για νεαρούς στο Τρόοδος - Όχημα άρχισε να γλιστρά ανεξέλεγκτα και κατέληξε σε σωρό χιονιού

 28.01.2026 - 21:20
VIDEO: Στιγμές τρόμου για νεαρούς στο Τρόοδος - Όχημα άρχισε να γλιστρά ανεξέλεγκτα και κατέληξε σε σωρό χιονιού

Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του σε δρόμο του Τροόδους πριν από λίγες ημέρες, εξαιτίας των χιονισμένων και ολισθηρών συνθηκών.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η σελίδα RoadReportCY, σημειώθηκε όταν ο οδηγός προσπάθησε να φρενάρει σε τμήμα του δρόμου που ήταν καλυμμένο με πάγο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χάσει την πρόσφυσή του και να καταλήξει εκτός οδοστρώματος, εν μέρει μέσα σε σωρό χιονιού.

Στο όχημα επέβαινε ομάδα νεαρών, ηλικίας περίπου 19 έως 21 ετών, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είχαν υπολογίσει την επικινδυνότητα των καιρικών συνθηκών και κινήθηκαν με σχετικά αυξημένη ταχύτητα. Ευτυχώς, κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε, ενώ όσοι βρέθηκαν στο σημείο βγήκαν από το όχημα για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να βοηθήσουν στην επαναφορά του στον δρόμο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει με σαφήνεια πόσο γρήγορα οι χιονισμένοι δρόμοι μπορούν να μετατραπούν σε επικίνδυνες παγίδες, ειδικά στην περιοχή του Τροόδους κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν συνεχώς στους οδηγούς τη σημασία της προσαρμογής της οδήγησης στις καιρικές συνθήκες: μείωση της ταχύτητας, χρήση χειμερινών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή απότομου φρεναρίσματος και συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αν και το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε σοβαρές συνέπειες, αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι οι παγωμένοι δρόμοι μπορούν να γίνουν απρόβλεπτοι, ιδιαίτερα για άπειρους οδηγούς.

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

