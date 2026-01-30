Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μασκ ρωτά τον χρηματιστή «πότε να πάμε στο νησί σου»

 30.01.2026 - 23:42
Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μασκ ρωτά τον χρηματιστή «πότε να πάμε στο νησί σου»

O Ίλον Μασκ έστειλε email στον Τζέφρι Έπσταϊν στα τέλη του 2013 για να προγραμματίσουν ένα ταξίδι στο νησί του παιδεραστή χρηματιστή στην Καραϊβική, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή και αποκαλύπτει το CNN.

Ο Μασκ είχε ισχυριστεί ότι απέρριψε τις προσπάθειες του Έπσταϊν να τον πείσει να επισκεφτεί ένα από τα δύο νησιά που ανήκαν στον χρηματιστή – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James ήταν επίκεντρο της κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν επί δεκαετίες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Έπσταϊν: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Άγιος Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη;»

Ο Έπσταϊν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «πάντα υπάρχει χώρος για εσένα». Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Έπσταϊν είπε σε ένα άλλο email: «το 2 ή το 3 θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε γυρίσει στο Λος Άντζελες τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου, αλλλά κατόπιν δήλωσε ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα.

«Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου στις 2;» ρώτησε ο Μασκ τον Έπσταϊν.

Δεν είναι σαφές από τα email αν ο Μασκ επισκέφθηκε τελικά κάποιο νησί του χρηματιστή. Αλλά τα email δείχνουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ τους που δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως – και μάλιστα στη σκιά των προσπαθειών του Μασκ να δυσφημίσει τους αντιπάλους του προσπαθώντας να τους συνδέσει με τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής διαμάχης τους πέρυσι, ο Μασκ υπονόησε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καθυστερήσει τη δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν επειδή το όνομα του προέδρου ήταν σε αυτά. Αυτό ήταν μέρος της τότε μετωπικής σύγκρουσης μεταξύ του προέδρου και του μεγιστάνα που ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του.

Τον Σεπτέμβριο, αφού το όνομα του Μασκ συμπεριλήφθηκε σε μια άλλη παρτίδα αρχείων, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον καταδικασμένο κακοποιητή. Υποστήριξε σε μια ανάρτησή του στο X ότι «ο Έπσταϊν προσπάθησε να με κάνει να πάω στο νησί του και ΑΡΝΗΘΗΚΑ».

ΠΗΓΗ: Skai.gr

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

ΠτΔ: Ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας ΕΕ στο ΕΛΚ - «Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο»

Tις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το φως των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας.

