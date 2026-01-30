NASA: Αναβάλλει την επιστροφή στη Σελήνη λόγω... κακοκαιρίας

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αναγκάστηκε να αναβάλει το τελευταίο μεγάλο τεστ του πυραύλου SLS, ανακοίνωσε σήμερα. Έτσι, το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6 του μηνός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που προσελκύει κάθε χρόνο όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Δεν είναι πάντως βέβαιο ότι η NASA θα επιχειρήσει μια εκτόξευση εκείνη την ημέρα, αφού ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυραύλου. Η δοκιμή αυτή, κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, επιτρέπει στους ειδικούς να επαληθεύσουν ότι όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η αποστολή. Λόγω όμως του ψύχους που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, η δοκιμή μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με το πώς θα πάει αυτή η δοκιμή, η NASA θα ανακοινώσει και την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής, στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτες.

Από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου η αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 14 «παράθυρα» εκτόξευσης για την αποστολή Artemis 2. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να στείλει και μια επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την Crew-12.

Η αποστολή αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου αλλά ενδέχεται να αναβληθεί εάν η Artemis 2 αναχωρήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία, εξήγησε ένα στέλεχος της NASA σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr