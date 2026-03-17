Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή

Συνεχίζονται τα κρούσματα αφθώδη πυρετού στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν ακόμη ένα περιστατικό.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα με αιγοπρόβατα στη Δρομολαξιά, εντός της ήδη μολυσμένης περιοχής, το οποίο θεωρείται αναμενόμενο.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που ολοκληρώθηκαν το πρωί.