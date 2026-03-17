Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή
Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή

 17.03.2026 - 14:52
Συνεχίζονται τα κρούσματα αφθώδη πυρετού στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν ακόμη ένα περιστατικό.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα με αιγοπρόβατα στη Δρομολαξιά, εντός της ήδη μολυσμένης περιοχής, το οποίο θεωρείται αναμενόμενο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανησυχία για αφθώδη πυρετό: Νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι – «Ήταν μέσα στα πιθανά σενάρια»

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που ολοκληρώθηκαν το πρωί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ενίσχυση από το εξωτερικό για τον αφθώδη πυρετό - Έρχονται κτηνίατροι από Σλοβακία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μονάδα αφορά σε 110 αιγοπρόβατα. Ενώ σημειώνεται ότι σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκε χθες, απο τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, έφοδος σε υποστατικό στην περιοχή Γερίου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν 23 βοοειδή, εκ των οποίων ορισμένα έφεραν σήμανση και άλλα όχι. Το υποστατικό όπου εντοπίστηκαν τα ζώα αφορά εκμετάλλευση η οποία ήταν εκτός λειτουργίας.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει των νενομισμένων διαδικασιών.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια
Νέα μέτρα για το στεγαστικό: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
Baby Boom!! Γεννητούρια στην Κυπριακή showbiz - Η πρώτη εικόνα του νεογέννητου γιου τους
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

 

 

 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

