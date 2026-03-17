Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή

Συνεχίζονται τα κρούσματα αφθώδη πυρετού στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν ακόμη ένα περιστατικό.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα με αιγοπρόβατα στη Δρομολαξιά, εντός της ήδη μολυσμένης περιοχής, το οποίο θεωρείται αναμενόμενο.
Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που ολοκληρώθηκαν το πρωί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μονάδα αφορά σε 110 αιγοπρόβατα. Ενώ σημειώνεται ότι σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκε χθες, απο τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, έφοδος σε υποστατικό στην περιοχή Γερίου.
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν 23 βοοειδή, εκ των οποίων ορισμένα έφεραν σήμανση και άλλα όχι. Το υποστατικό όπου εντοπίστηκαν τα ζώα αφορά εκμετάλλευση η οποία ήταν εκτός λειτουργίας.
Η υπόθεση διερευνάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει των νενομισμένων διαδικασιών.