Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣπάνια κυπριακή αρχαιότητα βρέθηκε να πωλείται online – Επεστράφη στη χώρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπάνια κυπριακή αρχαιότητα βρέθηκε να πωλείται online – Επεστράφη στη χώρα

 17.03.2026 - 15:11
Σπάνια κυπριακή αρχαιότητα βρέθηκε να πωλείται online – Επεστράφη στη χώρα

Παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο μία (1) κυπριακή αρχαιότητα, η οποία εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρει ότι πρόκειται για μία πρόχου του τύπου Μελανού επί Ερυθρού ΙΙΙ (ΙV) της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750 - 600 π.Χ.) με σφαιρικό σώμα, κοντό κυλινδρικό λαιμό, ελαφρώς υπερυψωμένη κάθετη λαβή από τον λαιμό στον ώμο και διακόσμηση μαύρου χρώματος σε κοκκινωπό στιλπνό φόντο που αποτελείται από ομάδες ομόκεντρων κύκλων σε κάθε πλευρά και ταινίες γύρω από τον λαιμό. Το χείλος δεν σώζεται.

Καταληκτικά, το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Watsons Auctioneers και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στο Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Η αρχαιότητα παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία στις 7 Μαρτίου 2026.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια
Νέα μέτρα για το στεγαστικό: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
Baby Boom!! Γεννητούρια στην Κυπριακή showbiz - Η πρώτη εικόνα του νεογέννητου γιου τους
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή

 17.03.2026 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

 17.03.2026 - 15:12
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

  •  17.03.2026 - 11:44
LIVE: Σειρήνες στο Ισραήλ, βομβαρδίζεται η Βηρυτός - «Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί, το νο 2 του Ιράν» λέει το Τελ Αβίβ

LIVE: Σειρήνες στο Ισραήλ, βομβαρδίζεται η Βηρυτός - «Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί, το νο 2 του Ιράν» λέει το Τελ Αβίβ

  •  17.03.2026 - 06:27
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

  •  17.03.2026 - 13:42
Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

  •  17.03.2026 - 13:22
Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

  •  17.03.2026 - 15:12
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια

Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια

  •  17.03.2026 - 12:59
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορείς να βγάλεις τον μήνα στην Κύπρο με €1000; - Η απάντηση σοκάρει

Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορείς να βγάλεις τον μήνα στην Κύπρο με €1000; - Η απάντηση σοκάρει

  •  17.03.2026 - 11:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα