Σπάνια κυπριακή αρχαιότητα βρέθηκε να πωλείται online – Επεστράφη στη χώρα

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρει ότι πρόκειται για μία πρόχου του τύπου Μελανού επί Ερυθρού ΙΙΙ (ΙV) της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750 - 600 π.Χ.) με σφαιρικό σώμα, κοντό κυλινδρικό λαιμό, ελαφρώς υπερυψωμένη κάθετη λαβή από τον λαιμό στον ώμο και διακόσμηση μαύρου χρώματος σε κοκκινωπό στιλπνό φόντο που αποτελείται από ομάδες ομόκεντρων κύκλων σε κάθε πλευρά και ταινίες γύρω από τον λαιμό. Το χείλος δεν σώζεται.

Καταληκτικά, το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Watsons Auctioneers και τους δωρητές για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στο Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

Η αρχαιότητα παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία στις 7 Μαρτίου 2026.