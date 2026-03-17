ΑρχικήΚοινωνία
Ανησυχία για τα χειροποίητα αρωματικά κεριά: Προειδοποιούν οι αρχές - Oσα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

 17.03.2026 - 14:47
Η ραγδαία άνοδος της ερασιτεχνικής παρασκευής αρωματικών κεριών και προϊόντων αρωματισμού χώρου ανησυχεί τις αρμόδιες αρχές, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) να προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα αρωματικά προϊόντα, από πολύχρωμα κεριά έως σπρέι και ηλεκτρικά διαχυτικά, κυκλοφορούν στην αγορά, συχνά μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως Facebook, Instagram και TikTok. Η παρασκευή τους, συχνά σε χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό ή συνθήκες ασφάλειας, προκαλεί ανησυχία καθώς τα προϊόντα αυτά περιέχουν χημικά μείγματα -αιθέρια έλαια, συνθετικές αρωματικές ενώσεις και διαλύτες - που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως «φυσικού» δεν εγγυάται την ασφάλειά του, σημειώνοντας ότι τα συστατικά των αρωματικών κεριών και των προϊόντων αρωματισμού χώρου μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια, προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και ενδέχεται να αποτελέσουν περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, η ορθή ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων αυτών ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (Κανονισμός CLP).

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας χημικών προϊόντων οφείλει να προβαίνει στην ορθή ταξινόμηση των κινδύνων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα φέρουν κατάλληλη συσκευασία και την απαιτούμενη επισήμανση (ετικέτα)», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «η ετικέτα κάθε χημικού μείγματος που ταξινομείται ως επικίνδυνο πρέπει να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του προϊόντος, όπως εικονογράμματα κινδύνου, δηλώσεις επικινδυνότητας και δηλώσεις προφύλαξης».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «οι πληροφορίες που αφορούν τη σύσταση όσων προϊόντων ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους τον χαρακτηριστικό 16-ψήφιο κωδικό UFI (Unique Formula Identifier)».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι η αυξανόμενη ερασιτεχνική παραγωγή δεν απαλλάσσει κανέναν από τις νομικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι η υπεύθυνη παραγωγή και διάθεση, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και η ορθή επισήμανση είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Καλεί τους καταναλωτές να προτιμούν προϊόντα με σαφή και πλήρη επισήμανση, να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να αποφεύγουν προϊόντα άγνωστης προέλευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια
Νέα μέτρα για το στεγαστικό: Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών
«Φρένο» στα λεωφορεία λόγω καμερών – Δίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή
Baby Boom!! Γεννητούρια στην Κυπριακή showbiz - Η πρώτη εικόνα του νεογέννητου γιου τους
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρόμος στη Λευκωσία: Λεωφορείο με επιβάτες «καρφώθηκε» σε περιτοίχισμα - Φωτογραφίες

 17.03.2026 - 14:34
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Νέο κρούσμα στη Δρομολαξιά – Συνεχίζονται τα περιστατικά στην μολυσμένη περιοχή

 17.03.2026 - 14:52
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες, τη συμμετοχή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ μετά τις επαφές στις Βρυξέλλες - «Είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα τουριστική σεζόν»

  •  17.03.2026 - 11:44
LIVE: Σειρήνες στο Ισραήλ, βομβαρδίζεται η Βηρυτός - «Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί, το νο 2 του Ιράν» λέει το Τελ Αβίβ

LIVE: Σειρήνες στο Ισραήλ, βομβαρδίζεται η Βηρυτός - «Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί, το νο 2 του Ιράν» λέει το Τελ Αβίβ

  •  17.03.2026 - 06:27
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

N. Παπαδόπουλος: Πυρά για τους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας - Πρόσωπα με ύποπτο παρελθόν, σύλληψη και απάτη

  •  17.03.2026 - 13:42
Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Νεκρός Κύπριος 59χρονος κρατούμενος στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Ερευνούν τα αίτια - Τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

  •  17.03.2026 - 13:22
Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

Σοκάρει το τροχαίο με το λεωφορείο στη Λευκωσία – Δείτε βίντεο

  •  17.03.2026 - 15:12
Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια

Νέα αύξηση στα καύσιμα – Η τρίτη στη σειρά μετά την αρχή του πολέμου – Μεγάλο ερωτηματικό η συνέχεια

  •  17.03.2026 - 12:59
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορείς να βγάλεις τον μήνα στην Κύπρο με €1000; - Η απάντηση σοκάρει

Ρωτήσαμε το ChatGPT: Μπορείς να βγάλεις τον μήνα στην Κύπρο με €1000; - Η απάντηση σοκάρει

  •  17.03.2026 - 11:33

