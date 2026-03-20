Ανεβαίνει η πίεση για τις Βάσεις: Θετική εξέλιξη βλέπουν οι Οικολόγοι

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει ως θετική εξέλιξη την αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι ενισχύεται το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να θέσει προς συζήτηση το καθεστώς τους. Όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό θέμα με ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τη χώρα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε ικανοποίηση για τη συμπερίληψη, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφοράς που αναγνωρίζει και στηρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συζητήσει το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δημόσια διακήρυξε ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο.

Οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν ότι οι Βρετανικές Βάσεις αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρου. Το ζήτημα της κατάργησης των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι υπόθεση «των παιδιών των παιδιών μας».

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχαμε από το 2003 —εν όψει της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ— υποβάλει στο Εθνικό Συμβούλιο προτάσεις για τη διαχείριση του θέματος των Βάσεων.

Οι εξελίξεις σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις Ντιέγκο Γκαρσία, στο νησιωτικό κράτος του Μαυρικίου, μπορούν να θεωρηθούν ως παράδειγμα προς μίμηση.

Το καθεστώς και η λειτουργία των Βρετανικών Βάσεων πρέπει να τεθούν σε διαδικασία αναθεώρησης, με στόχο την πλήρη κατάργησή τους, στο πλαίσιο της πλήρους αποαποικιοποίησης της Κύπρου.