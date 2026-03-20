Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις

Πόσο κοστίζει πραγματικά ένα εβδομαδιαίο καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026;

Η απάντηση δεν ήταν τόσο απλή — αλλά σίγουρα ήταν αποκαλυπτική.

Το «τυπικό» καλάθι της εβδομάδας

Για έναν μέσο άνθρωπο (ή ένα μικρό νοικοκυριό), ένα βασικό καλάθι περιλαμβάνει προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως:

Ψωμί

Γάλα

Αυγά

Κοτόπουλο ή κρέας

Μακαρόνια / ρύζι

Φρούτα & λαχανικά

Τυρί

Γιαούρτι

Καφές

Βασικά είδη καθαριότητας

Με βάση τις τρέχουσες τιμές του 2026, η εκτίμηση για αυτά τα προϊόντα διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

Ενδεικτικό κόστος (ανά εβδομάδα)

Ψωμί: €2 – €4

Γάλα (2–3 λίτρα): €4 – €7

Αυγά: €3 – €5

Κρέας / κοτόπουλο: €8 – €15

Ζυμαρικά / ρύζι: €3 – €6

Φρούτα & λαχανικά: €10 – €18

Τυρί: €5 – €10

Γιαούρτι: €2 – €4

Καφές: €4 – €8

Καθαριστικά / λοιπά: €5 – €12

Το τελικό ποσό

Σύμφωνα με την εκτίμηση, ένα βασικό καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 κοστίζει περίπου:

€50 έως €90 την εβδομάδα για ένα άτομο

€90 έως €150 για δύο άτομα

Και αυτά — χωρίς υπερβολές, χωρίς “extras” και χωρίς πολυτέλειες.

Τι ανεβάζει περισσότερο το κόστος;

Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο οι βασικές ανάγκες, αλλά οι “μικρές προσθήκες” που σχεδόν πάντα καταλήγουν στο καλάθι:

Έτοιμα γεύματα ή snacks

Αναψυκτικά / αλκοόλ

Προϊόντα προσφορών που… δεν ήταν απαραίτητα

Επώνυμα αντί για ιδιωτικής ετικέτας

Αυτά μπορούν εύκολα να ανεβάσουν τον λογαριασμό κατά €20–€40 επιπλέον κάθε εβδομάδα.

Γιατί φαίνεται πιο ακριβό από ποτέ;

Η αύξηση στο κόστος ζωής δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Σύμφωνα με την ανάλυση:

Αύξηση τιμών πρώτων υλών

Μεταφορικά κόστη

Πληθωρισμός τροφίμων

Ενεργειακό κόστος

Το αποτέλεσμα; Ακόμα και τα πιο “απλά” ψώνια κοστίζουν αισθητά περισσότερο σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.

Συμπέρασμα

Το εβδομαδιαίο καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 δεν είναι απαραίτητα “πολυτελές” — αλλά σίγουρα δεν είναι και φθηνό. Ακόμα και με προσεκτικές επιλογές, το κόστος παραμένει υψηλό, κάτι που εξηγεί γιατί όλο και περισσότεροι καταναλωτές ψάχνουν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Εσύ τι λες;

Εσένα πόσο σου κοστίζει το σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα;

Οι αριθμοί αυτοί σου φαίνονται ρεαλιστικοί ή όχι;