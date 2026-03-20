ΑρχικήΟικονομίαΣοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες
Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

 20.03.2026 - 11:05
Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι τιμές των γεωργικών προϊόντων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Προϊόντων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σημαντική πτώση σημειώθηκε στις τιμές των κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών.

Σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι του Ιανουαρίου 2025, 23 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 9 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τρεις κατηγορίες καμία μεταβολή (στιγμιαίος καφές, εμφιαλωμένο νερό και χαρτί υγείας).

Αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:

τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +20,0% (-9,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά +16,1% (-6,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +14,9% (+3,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

ο κύλινδρος υγραερίου κατά +3,3% (+6,8% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

οι βρεφικές τροφές κατά +1,3% (+11,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

οι ζωμοί κατά +1,2% (+2,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +1,0% (+9,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα αναψυκτικά κατά +1,% (+4,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

το γάλα κατά +0,7% (-0,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 23 κατηγορίες με σημαντικότερες:

τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -31,2% (+5,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τη ζάχαρη -4,5% (+0,1% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -4,3% (-22,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -4,0% (+3,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα αλλαντικά κατά -3,4% (+0,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα ζυμαρικά κατά -3,1% (-1,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά -2,6% (-1,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τις κονσέρβες κρέατος κατά -2,5% (+2,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κάρβουνα κατά -2,1% (-0,5% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα τυριά κατά -1,9% (+0,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -1,5% (+2,2% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και το Νερό με -9,3% και στα Πετρελαιοειδή με -7,5%.

Παράλληλα την πορεία των τιμών για όλα τα είδη φρέσκου κρέατος καταγράφει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση τόσο σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα όσο και συγκριτικά με τις τιμές που καταγράφηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες.

Η καταγραφή των τιμών έγινε στις 17 Μαρτίου, σε τέσσερις υπεραγορές. Όπως προκύπτει, οι τιμές αμνοεριφίων είναι ανεβασμένες κατά 2-3 ευρώ το κιλο. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι τιμές του βοδινού κρέατος, ενώ οι τιμές για το κοτόπουλο δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές.

 

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

  •  20.03.2026 - 06:13
LIVE: Σκοτώθηκε ο στρατηγός Ναϊνί, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

LIVE: Σκοτώθηκε ο στρατηγός Ναϊνί, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης - Στήριξη στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

  •  20.03.2026 - 06:10
Χριστόδουλος Πίπης: «Ουδέποτε απειλήσαμε κτηνοτρόφους – Κάποιοι εκμεταλλεύονται τον αφθώδη πυρετό για προεκλογικούς σκοπούς»

Χριστόδουλος Πίπης: «Ουδέποτε απειλήσαμε κτηνοτρόφους – Κάποιοι εκμεταλλεύονται τον αφθώδη πυρετό για προεκλογικούς σκοπούς»

  •  20.03.2026 - 11:57
Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Πόσο θα ανέβουν τις επόμενες μέρες

Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Πόσο θα ανέβουν τις επόμενες μέρες

  •  20.03.2026 - 12:25
Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

  •  20.03.2026 - 11:05
ΕΟΑ Λάρνακας: Αλλάζει από τέλος Μαρτίου – Πού θα μπορείς πλέον να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου;

ΕΟΑ Λάρνακας: Αλλάζει από τέλος Μαρτίου – Πού θα μπορείς πλέον να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου;

  •  20.03.2026 - 11:23
Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

  •  20.03.2026 - 12:00
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις

  •  20.03.2026 - 11:06

