Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

Σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι του Ιανουαρίου 2025, 23 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 9 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τρεις κατηγορίες καμία μεταβολή (στιγμιαίος καφές, εμφιαλωμένο νερό και χαρτί υγείας).
Αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:
τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +20,0% (-9,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά +16,1% (-6,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +14,9% (+3,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
ο κύλινδρος υγραερίου κατά +3,3% (+6,8% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
οι βρεφικές τροφές κατά +1,3% (+11,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
οι ζωμοί κατά +1,2% (+2,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +1,0% (+9,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα αναψυκτικά κατά +1,% (+4,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
το γάλα κατά +0,7% (-0,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 23 κατηγορίες με σημαντικότερες:
τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -31,2% (+5,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τη ζάχαρη -4,5% (+0,1% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -4,3% (-22,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -4,0% (+3,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα αλλαντικά κατά -3,4% (+0,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα ζυμαρικά κατά -3,1% (-1,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά -2,6% (-1,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τις κονσέρβες κρέατος κατά -2,5% (+2,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα κάρβουνα κατά -2,1% (-0,5% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα τυριά κατά -1,9% (+0,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -1,5% (+2,2% έναντι Φεβρουαρίου 2025)
Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και το Νερό με -9,3% και στα Πετρελαιοειδή με -7,5%.
Παράλληλα την πορεία των τιμών για όλα τα είδη φρέσκου κρέατος καταγράφει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση τόσο σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα όσο και συγκριτικά με τις τιμές που καταγράφηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες.
Η καταγραφή των τιμών έγινε στις 17 Μαρτίου, σε τέσσερις υπεραγορές. Όπως προκύπτει, οι τιμές αμνοεριφίων είναι ανεβασμένες κατά 2-3 ευρώ το κιλο. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι τιμές του βοδινού κρέατος, ενώ οι τιμές για το κοτόπουλο δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές.