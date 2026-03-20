Σοκ με τις τιμές τροφίμων: Τα «χρυσά» αμνοερίφια ενόψει Πάσχα - «Σκαρφάλωσαν» και τα φρέσκα λαχανικά - Δείτε πίνακες

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι τιμές των γεωργικών προϊόντων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Προϊόντων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σημαντική πτώση σημειώθηκε στις τιμές των κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών.

Σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι του Ιανουαρίου 2025, 23 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 9 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τρεις κατηγορίες καμία μεταβολή (στιγμιαίος καφές, εμφιαλωμένο νερό και χαρτί υγείας).

Αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν:

τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά +20,0% (-9,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά +16,1% (-6,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +14,9% (+3,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

ο κύλινδρος υγραερίου κατά +3,3% (+6,8% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

οι βρεφικές τροφές κατά +1,3% (+11,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

οι ζωμοί κατά +1,2% (+2,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +1,0% (+9,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα αναψυκτικά κατά +1,% (+4,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

το γάλα κατά +0,7% (-0,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 23 κατηγορίες με σημαντικότερες:

τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -31,2% (+5,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τη ζάχαρη -4,5% (+0,1% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -4,3% (-22,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -4,0% (+3,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα αλλαντικά κατά -3,4% (+0,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα ζυμαρικά κατά -3,1% (-1,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά -2,6% (-1,0% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τις κονσέρβες κρέατος κατά -2,5% (+2,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα κάρβουνα κατά -2,1% (-0,5% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα τυριά κατά -1,9% (+0,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -1,5% (+2,2% έναντι Φεβρουαρίου 2025)

Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και το Νερό με -9,3% και στα Πετρελαιοειδή με -7,5%.

Παράλληλα την πορεία των τιμών για όλα τα είδη φρέσκου κρέατος καταγράφει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει Πάσχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση τόσο σε σύγκριση με το περσινό Πάσχα όσο και συγκριτικά με τις τιμές που καταγράφηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες.

Η καταγραφή των τιμών έγινε στις 17 Μαρτίου, σε τέσσερις υπεραγορές. Όπως προκύπτει, οι τιμές αμνοεριφίων είναι ανεβασμένες κατά 2-3 ευρώ το κιλο. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι τιμές του βοδινού κρέατος, ενώ οι τιμές για το κοτόπουλο δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές.