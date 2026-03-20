«Φρένο» στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση: Τι αλλάζει με τις νέες μεταρρυθμίσεις

Οι μεταρρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο τόσο της έναρξης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στις 12 Ιουνίου 2026, όσο και της αναμενόμενης ψήφισης του νέου περί Προσφύγων Νόμου, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

Ο Υφυπουργός προέβη σε ομιλία στη διάρκεια ημερίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, την Πέμπτη, με θέμα «Μεταναστευτικό Ζήτημα και Δικαιοδοσία Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας», αναφέρει δελτίο Τύπου από το Υφυπουργείο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη έγκαιρης θεσμικής και επιχειρησιακής προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επικείμενες αλλαγές, καθώς και στη σημασία της ορθής εφαρμογής των νέων διαδικασιών, σημειώνται.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το νέο Σύμφωνο αποσκοπεί, ανάμεσα σε άλλα, στην εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα και την υιοθέτηση ταχύτερων διαδικασιών, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ημερίδα τοποθετήθηκε, επίσης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, Μαργαρίτα Παπαντωνίου, η οποία παρουσίασε συναφή ζητήματα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, με αναφορά σε σχετική νομολογία και στη σημασία της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, η μεγάλη προσέλευση και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων επιβεβαίωσαν τη σημασία που έχουν τα ζητήματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας για τη νομική κοινότητα και τους επαγγελματίες του χώρου.

Ο Υφυπουργός, απαντώντας σε ερωτήματα παρευρισκομένων, ανέφερε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να εξορθολογιστούν, απλοποιηθούν και ψηφιοποιηθούν διαδικασίες που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι πολίτες όσο και οι ανάγκες της οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει βάλει φραγμούς στην ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση και δεν θα ανεχθεί την επανάληψη καταστάσεων ανομίας που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, σημειώνεται.