Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι εκλεκτοί της ΕΔΕΚ για Αμμόχωστο και Κερύνεια
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι εκλεκτοί της ΕΔΕΚ για Αμμόχωστο και Κερύνεια

 20.03.2026 - 16:01
Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές κάλπες του Μαΐου εισέρχεται η ΕΔΕΚ, ανακοινώνοντας επίσημα τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας.

Με έναν συνδυασμό έμπειρων στελεχών και νέων προσώπων από την κοινωνία των πολιτών, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ποντάρει σε πολυφωνικά σχήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων — από την εκπαίδευση και τη νομική, μέχρι την υγεία και την πληροφορική.

Το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, με έντεκα υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους:

  • Ανδρέου Γιώργος: Κουρέας
  • Γιόκκα Παντελίτσα: Εκπαιδευτικός, Γραφείο Τύπου ΕΔΕΚ
  • Δημητρίου Άντρη: Νομικός
  • Δρουσιώτη Ραφαέλλα: Αισθητικός
  • Ιακώβου Αλεξία: Γραμματέας
  • Κάκκουρας Ανδρέας: Πρόεδρος Ονήσιλου Τσιακκιλερού, Μηχανικός Πληροφορικής
  • Μιχαήλ Μιχάλης: Σεφ
  • Πικής Κώστας: Στρατιωτικός Οδοντίατρος εν αποστρατεία
  • Πιττάκαρας Ανδρέας: Εκπαιδευτικός, Τέως Πρόεδρος Δασκάλων & Νηπιαγωγών
  • Χριστοφή Πέτρος: Δημόσιος Υπάλληλος
  • Χρίστου Χρύσανθος: Απόφοιτος Δημοσιογραφίας

Για την επαρχία της Κερύνειας, η ΕΔΕΚ επιλέγει τρία πρόσωπα με βαθιά γνώση των κομματικών και τοπικών δρωμένων:

  • Κύρου Μάριος: Εκπαιδευτικός – Πρόεδρος Ε.Ε. ΕΔΕΚ Κερύνειας
  • Λεωνίδου Μάριος: Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης ΕΔΕΚ – Χημικός
  • Πάρπας Πανίκος: Δημοτικός Σύμβουλος ΕΔΕΚ Κερύνειας

Οδηγοί προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε σε ποια περιοχή

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

Θανατηφόρο στη Λευκωσία: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 15χρονου – Όσα κατέδειξε

Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

