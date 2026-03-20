Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι εκλεκτοί της ΕΔΕΚ για Αμμόχωστο και Κερύνεια

Με έναν συνδυασμό έμπειρων στελεχών και νέων προσώπων από την κοινωνία των πολιτών, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ποντάρει σε πολυφωνικά σχήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων — από την εκπαίδευση και τη νομική, μέχρι την υγεία και την πληροφορική.

Το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, με έντεκα υποψηφίους που προέρχονται από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους:

Ανδρέου Γιώργος: Κουρέας

Γιόκκα Παντελίτσα: Εκπαιδευτικός, Γραφείο Τύπου ΕΔΕΚ

Δημητρίου Άντρη: Νομικός

Δρουσιώτη Ραφαέλλα: Αισθητικός

Ιακώβου Αλεξία: Γραμματέας

Κάκκουρας Ανδρέας: Πρόεδρος Ονήσιλου Τσιακκιλερού, Μηχανικός Πληροφορικής

Μιχαήλ Μιχάλης: Σεφ

Πικής Κώστας: Στρατιωτικός Οδοντίατρος εν αποστρατεία

Πιττάκαρας Ανδρέας: Εκπαιδευτικός, Τέως Πρόεδρος Δασκάλων & Νηπιαγωγών

Χριστοφή Πέτρος: Δημόσιος Υπάλληλος

Χρίστου Χρύσανθος: Απόφοιτος Δημοσιογραφίας

Για την επαρχία της Κερύνειας, η ΕΔΕΚ επιλέγει τρία πρόσωπα με βαθιά γνώση των κομματικών και τοπικών δρωμένων: