ΑρχικήΚοινωνία
Κλείστε τώρα τη διαμονή σας για ένα αξέχαστο Πάσχα αυθεντικής φιλοξενίας και παράδοσης στο Cap St Georges Hotel & Resort

Φέτος το Πάσχα, το πολυβραβευμένο, πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort στην Πάφο σας καλεί να ζήσετε μια πραγματικά λαμπρή εμπειρία, όπου η κυπριακή παράδοση συναντά την αυθεντική φιλοξενία και την υψηλή αισθητική.

Από την 1η έως τις 14 Απριλίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεδιπλώνονται σε ένα μοναδικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, δημιουργώντας στιγμές γεμάτες συγκίνηση, χαρά και ζεστασιά.
 
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυθεντικά πασχαλινά έθιμα, όπως το στόλισμα του Επιταφίου, την προετοιμασία της παραδοσιακής λαμπρατζιάς και τον εορτασμό της Ανάστασης σε μια κατανυκτική και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
 
Μην το χάσετε! Κλείστε τώρα τη διαμονή σας και ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία τις ημέρες της εορταστικής περιόδου. Πατήστε ΕΔΩ
 
Το Πασχαλινό Χωριό θα φιλοξενεί τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, προσφέροντας άφθονες επιλογές για διασκέδαση, χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές.
 
Οι κύριες δραστηριότητες  αναπτύσσονται στην Πλατεία Cap St Georges, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει  κυνήγι αυγών, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, ζωντανή μουσική, παραδοσιακά εδέσματα και χειροποίητα προϊόντα.
Παράλληλα, στους χώρους του Cap St Georges Hotel & Resort, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν επιλεγμένες πασχαλινές εμπειρίες που μένουν για πάντα στη μνήμη.
 
👉 Για να δείτε αναλυτικά όλο το Πασχαλινό πρόγραμμα, πατήστε εδώ: Greek Brochure - CAP ST GEORGES HOTEL & REOSRT - FESTIVE PROGRAM
 
Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες:
 
Τηλ.: 26 000 000
 

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

Θανατηφόρο στη Λευκωσία: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 15χρονου – Όσα κατέδειξε

Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

