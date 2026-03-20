Κλείστε τώρα τη διαμονή σας για ένα αξέχαστο Πάσχα αυθεντικής φιλοξενίας και παράδοσης στο Cap St Georges Hotel & Resort

Από την 1η έως τις 14 Απριλίου, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεδιπλώνονται σε ένα μοναδικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, δημιουργώντας στιγμές γεμάτες συγκίνηση, χαρά και ζεστασιά.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυθεντικά πασχαλινά έθιμα, όπως το στόλισμα του Επιταφίου, την προετοιμασία της παραδοσιακής λαμπρατζιάς και τον εορτασμό της Ανάστασης σε μια κατανυκτική και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Μην το χάσετε!

Το Πασχαλινό Χωριό θα φιλοξενεί τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, προσφέροντας άφθονες επιλογές για διασκέδαση, χαλάρωση και οικογενειακές στιγμές.

Οι κύριες δραστηριότητες αναπτύσσονται στην Πλατεία Cap St Georges, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει κυνήγι αυγών, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, ζωντανή μουσική, παραδοσιακά εδέσματα και χειροποίητα προϊόντα.

Παράλληλα, στους χώρους του Cap St Georges Hotel & Resort, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν επιλεγμένες πασχαλινές εμπειρίες που μένουν για πάντα στη μνήμη.

Greek Brochure - CAP ST GEORGES HOTEL & REOSRT - FESTIVE PROGRAM

