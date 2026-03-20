ΑρχικήLifestyleΠέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών
Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

 20.03.2026 - 16:09
Από τη ζωή έφυγε ο Τσακ Νόρις. Η είδηση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς του στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

Ο ηθοποιός, όπως αναφέρει η ανάρτηση, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 19 Μαρτίου το πρωί. Η οικογένειά του δεν επιθυμεί να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατό του και ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή, ωστόσο αναφέρει πως ο Τσακ Νόρις ήταν ευγνώμων για όλη την αγάπη που δεχόταν όλα αυτά τα χρόνια αλλά ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

 
 
 
Ο Τσακ Νόρις, όπως είχε αποκαλύψει το TMZ την Πέμπτη 19 Μαρτίου, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης εξαιτίας έκτακτου περιστατικού. Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 42 ώρες. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Ο ηθοποιός γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να γυμνάζεται υπό την επίβλεψη του προπονητή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Ανακοίνωση-«βόμβα» από Κύπρια ηθοποιό - «Κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το Άλμα
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία: Έκανε το πεζοδρόμιο… δρόμο για να προσπεράσει - Βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Σηκώθηκε και έφυγε από θεατρική παράσταση στην Κύπρο – «Δεν δεχόταν να μπει…» – Το παρασκήνιο - Δείτε βίντεο

 

 

 

Κλείστε τώρα τη διαμονή σας για ένα αξέχαστο Πάσχα αυθεντικής φιλοξενίας και παράδοσης στο Cap St Georges Hotel & Resort

Book Your Stay Now for an Unforgettable Easter of Authentic Hospitality and Tradition at Cap St Georges Hotel & Resort

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

  •  20.03.2026 - 14:13
LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

  •  20.03.2026 - 14:04
Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

  •  20.03.2026 - 16:17
«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

  •  20.03.2026 - 17:17
Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

  •  20.03.2026 - 17:00
Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

  •  20.03.2026 - 17:40
Θανατηφόρο στη Λευκωσία: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 15χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  20.03.2026 - 15:41
Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

  •  20.03.2026 - 12:00

