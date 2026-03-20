Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 20.03.2026 - 16:17
Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε την Παρασκευή η ακροαματική διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης για απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού, ο οποίος εξέφρασε πρόθεση αποχώρησης από την υπόθεση, επικαλούμενος τον τεράστιο όγκο μαρτυρικού υλικού και σοβαρά διαδικαστικά εμπόδια.

Ο κ. Αργυρού έθεσε ζήτημα επαρκούς χρόνου προετοιμασίας, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη διαχείριση και μετάφραση εκτεταμένου υλικού -μεγάλο μέρος του οποίου είναι στη γερμανική γλώσσα- καθιστά πρακτικά αδύνατη την ουσιαστική προετοιμασία.

«Δεν υπήρξε ποτέ άρνηση συνεργασίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι καθαρά πρακτικές, ενώ υπογράμμισε ότι οι τρεις συνεδριάσεις εβδομαδιαίως δεν επαρκούν.

«Δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, χωρίς πλήρη εικόνα των στοιχείων», πρόσθεσε.

Από πλευράς της η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, απέρριψε αιχμές περί παρεμπόδισης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε δόθηκαν οδηγίες που να επηρεάζουν τη διαδικασία ή μάρτυρες.

Όπως ανέφερε, η σύνοψη της μαρτυρίας ήταν επαρκής για προετοιμασία, ενώ παραδέχθηκε ότι μέρος του υλικού παραμένει αμετάφραστο, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει ήδη παραδοθεί σημαντικός όγκος μεταφρασμένων εγγράφων.

Η ίδια υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων της υπεράσπισης.

Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές για διαβούλευση με την κατηγορούμενη, ο κ. Αργυρού ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η πελάτισσά του δεν επιθυμεί να τερματίσει την εκπροσώπησή της, απομακρύνοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Κωνσταντίνου Αναστασίου, λοχία της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από εξαγωγή δεδομένων κινητού τηλεφώνου.

Κατατέθηκε, μεταξύ άλλων, USB με φακέλους emails που περιείχαν φωτογραφίες, χάρτες και δεδομένα από εφαρμογές μέτρησης εκτάσεων.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα, η υπεράσπιση προέβαλε σειρά ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με το Δικαστήριο να ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχουν καταδειχθεί διαφοροποιητικά δεδομένα, ώστε να αφεθεί η κατηγορούμενη ελεύθερη».

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους λόγους που η υπεράσπιση ζητούσε την αποφυλάκιση της κατηγορουμένης ήταν και τα εμπόδια στην προετοιμασία της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ογκώδες μαρτυρικό υλικό, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετάφρασης.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 46 κατηγορίες, που αφορούν στη δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, στην παράνομη χρήση ακινήτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η κτηματομεσίτρια παραμένει υπό κράτηση, με την υπόθεση να συνεχίζεται τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Book Your Stay Now for an Unforgettable Easter of Authentic Hospitality and Tradition at Cap St Georges Hotel & Resort

 20.03.2026 - 16:07
Επόμενο άρθρο

Προσοχή στο Τρόοδος: Μόνο με αλυσίδες ή 4x4 η πρόσβαση λόγω χιονόπτωσης

 20.03.2026 - 16:24
Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  20.03.2026 - 14:04
  •  20.03.2026 - 16:17
  •  20.03.2026 - 17:17
  •  20.03.2026 - 17:00
  •  20.03.2026 - 17:40
  •  20.03.2026 - 15:41
  •  20.03.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα