Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:20 π.μ., σημειώθηκε έκρηξη στην είσοδο του κέντρου δεξιώσεων/διασκέδασης «Pavilion», με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γυάλινη μπροστινή όψη του υποστατικού.

Στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών, τα οποία διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό (βόμβα), ο οποίος πυροδοτήθηκε στην είσοδο του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα το πρωί με στόχο τη συλλογή περαιτέρω τεκμηρίων.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.