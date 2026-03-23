Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

 23.03.2026 - 06:24
Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα σε κέντρο δεξιώσεων στη Λακατάμια, στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:20 π.μ., σημειώθηκε έκρηξη στην είσοδο του κέντρου δεξιώσεων/διασκέδασης «Pavilion», με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γυάλινη μπροστινή όψη του υποστατικού.

Στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών, τα οποία διενήργησαν επιτόπιες εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό (βόμβα), ο οποίος πυροδοτήθηκε στην είσοδο του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα το πρωί με στόχο τη συλλογή περαιτέρω τεκμηρίων.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

 23.03.2026 - 06:22
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

 23.03.2026 - 06:31
Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

  •  23.03.2026 - 06:58
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

  •  23.03.2026 - 06:31
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  23.03.2026 - 06:24
ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

  •  23.03.2026 - 06:19
LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

  •  23.03.2026 - 06:14
Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

  •  23.03.2026 - 06:21
Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

  •  23.03.2026 - 06:22
Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  23.03.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα