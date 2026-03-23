ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

 23.03.2026 - 13:24
Για τις τελευταίες επαφές που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο σύμφωνα το πρωί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τα ΜΜΕ από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχει γίνει μια εκτενής παρουσίαση των δεδομένων, μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία, αυτό που κρίνεται ως κοινή θεώρηση είναι βεβαίως η προσωπική προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων και η αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Ενημέρωσε παράλληλα τους ηγέτες των πολιτικών δυνάμεων για ευρύτερα τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή μας ή ενδεχόμενες επιδράσεις που θα υπάρχουν στις τιμές της ενέργειας και στην χώρα μας, βεβαίως στην διαχείριση του αφθώδους πυρετού και των αποτελεσμάτων των επαφών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα.

Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν υποβάλει προτάσεις ενώ κάποιες άλλες επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν προτάσεις στις αμέσως επόμενες μέρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ενημέρωσε και για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές με τον Υπουργό Οικονομικών για τον καταρτισμό συγκεκριμένων μέτρων που η Κυβέρνηση επεξεργάστηκε ως προς την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών της ενέργειας στην χώρα μας λόγω των περιφερειακών εξελίξεων και βεβαίως για τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή ως κυπριακή οικονομία εντός Δημοσιονομικού Περιθωρίου για να λαμβάνουμε μέτρα τα οποία θα μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τους καταναλωτές και τους συμπολίτες μας.

Ενημερώθηκαν ειδικότερα για την τηλεφωνική επικοινωνία που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε με τον Πρωθυπουργό Στάρμερ το περασμένο Σάββατο. Έχει γίνει και σε αυτό το σημείο μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει, δεν θα γίνει βέβαια δημόσια. Θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο πάντοτε των πολύ στενών εταιρικών σχέσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ειλικρίνειας που χαρακτηρίζει αυτές τις σχέσεις.

