Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας - Δείτε βίντεο

 24.03.2026 - 08:42
Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, προκαλώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού που υψώθηκε πάνω από το διυλιστήριο της Valero.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν έναν δυνατό κρότο που έκανε τα σπίτια τους να δονηθούν, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι πρώτες μαρτυρίες προήλθαν από ανθρώπους που είδαν στήλη καπνού να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, εντείνοντας τους φόβους για τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πορτ Άρθουρ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε συμβάν στο εργοστάσιο και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Δείτε βίντεο:

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αναστολής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και η διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα