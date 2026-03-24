Ισχυρή έκρηξη στο διυλιστήριο της Valero στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας - Δείτε βίντεο

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν έναν δυνατό κρότο που έκανε τα σπίτια τους να δονηθούν, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Οι πρώτες μαρτυρίες προήλθαν από ανθρώπους που είδαν στήλη καπνού να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, εντείνοντας τους φόβους για τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πορτ Άρθουρ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε συμβάν στο εργοστάσιο και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αναστολής λειτουργίας, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών και η διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.