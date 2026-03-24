Αxios: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 15 σημείων συμφωνίας με το Ιράν - Τι δέχεται η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ υπέβαλαν στο Ιράν μια πρόταση 15 σημείων για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει πολλά από τα ίδια αιτήματα που διατύπωσαν οι ΗΠΑ κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Αxios.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στον Τραμπ ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν σε πολλά βασικά σημεία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, δήλωσε αμερικανική πηγή στο Axios. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική παραχώρηση, αλλά δεν είναι σαφές αν κάποιος αρμόδιος στην Τεχεράνη έχει πράγματι αποδεχτεί αυτή την απαίτηση, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο κανάλι για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί και αν έχουν ένα πραγματικό, βιώσιμο κανάλι», δήλωσε η πηγή.

Παραδόθηκε και στο Ισραήλ το σχέδιο 15 σημείων

Οι ΗΠΑ έδωσαν επίσης το σχέδιο των 15 σημείων στο Ισραήλ που ευθυγραμμίζεται με τις δικές του θέσεις, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς το αν το Ιράν θα συμφωνήσει με όλες τις απαιτήσεις του Τραμπ, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Υπάρχει ανησυχία ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει να κλείσει μια συμφωνία και να σταματήσει τον πόλεμο, ακόμη και αν ικανοποιηθούν μόνο ορισμένα από τα αιτήματά του, και θα αναβάλει τα υπόλοιπα για αργότερα χωρίς μια σαφή λύση», δήλωσε μια δεύτερη ισραηλινή πηγή.

Σε τι συμφωνεί το Ιράν σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμα 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, να αποδεχτεί ενισχυμένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον ΟΗΕ, να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του και να μειώσει την υποστήριξη προς τους πληρεξούσιους, ανέφερε η πηγή.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ζητείται μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή. Η αμερικανική πλευρά δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει τον εμπλουτισμό, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο καιρό.

Δεν είναι επίσης σαφές ποιος φέρεται να ανέλαβε αυτές τις δεσμεύσεις εκ μέρους του Ιράν. Το καθεστώς έχει απορρίψει στο παρελθόν πολλές από αυτές τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αλλες δύο με τρεις εβδομάδες πολέμου

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ περιμένουν μια απόφαση από τους Ιρανούς - πιθανώς από τον ίδιο τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - σχετικά με το εάν θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Δεν είναι σαφές εάν οι πλευρές θα εκπροσωπηθούν από τον Βανς και τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, τον οποίο ο Λευκός Οίκος θεωρεί ως τον πιθανότερο μεσολαβητή.

Μία από τις μεσολαβούσες χώρες πρότεινε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί η διεξαγωγή λεπτομερών διαπραγματεύσεων, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά να διαπραγματεύεται υπό πίεση προς το παρόν για να διατηρήσει την πίεσή της, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν για άλλες δύο με τρεις εβδομάδες πολέμου, ανεξάρτητα από το αν θα διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου περιέγραψε την κατάσταση ως «ρευστή»: Ο Τραμπ θέλει να δει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά «αν όχι, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ανέστειλε τα προγραμματισμένα πλήγματα σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, έως την Παρασκευή.

ΠΗΓΗ: CNN.gr