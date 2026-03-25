ΑρχικήLike Online
Ουρανός στους Διδύμους: Αυτά τα ζώδια μπαίνουν σε νέα εποχή ζωής που θα κρατήσει 7 χρόνια

 25.03.2026 - 22:27
Nέο κύκλο ζωής θα ανοίξουν από τις 25 Απριλίου τέσσερα ζώδια καθώς θα τα επηρεάσει η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους. Ο νέος αυτός κύκλος θα κρατήσει 7 χρόνια και θα φέρει ανατροπές, καινοτομία και ξαφνικές αλλαγές στον τρόπο που σκέφτονται και επικοινωνούν.

Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες μπαίνουν σε μια περίοδο που θα επαναπροσδιορίσει τη ζωή τους σε βάθος καθώς ο Ουρανός είναι ο πλανήτης που ανατρέπει τα δεδομένα, σπάει τα παλιά μοτίβα και θα τα κάνει να βγουν από την comfort zone τους.

Δίδυμος

Ο Ουρανός περνά στο ζώδιό σου και αυτό από μόνο του είναι το μεγαλύτερο restart της ζωής σου. Ξεκινά ένας νέος επταετής κύκλος όπου τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Η ταυτότητά σου, η εικόνα σου, οι επιλογές σου αλλάζουν ριζικά.

Μέσα στους επόμενους μήνες — και ήδη από τον Απρίλιο — μπορεί να πάρεις ξαφνικές αποφάσεις: αλλαγή κατεύθυνσης, νέα επαγγελματικά μονοπάτια, μετακόμιση ή ακόμα και ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής σου.

Η ανάγκη για ελευθερία γίνεται έντονη και δεν αντέχεις πια περιορισμούς. Νέες ιδέες σε οδηγούν σε πρωτοποριακές επιλογές. Το κλειδί για εσένα είναι να μην φοβηθείς το άγνωστο. Όσο πιο ανοιχτός είσαι στην αλλαγή, τόσο πιο ευνοϊκά θα λειτουργήσει αυτός ο κύκλος.

Παρθένος

Ο Ουρανός από τους Διδύμους επηρεάζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου πορείας, φέρνοντας αλλαγές που μπορεί να σε ξαφνιάσουν. Από τον Απρίλιο κιόλας, αρχίζεις να βλέπεις τις πρώτες ενδείξεις. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές επαγγελματικές ευκαιρίες ή αλλαγές που σε βγάζουν από τη σταθερότητα που είχες. Ένα νέο μονοπάτι ανοίγεται, αλλά δεν είναι αυτό που είχες αρχικά σχεδιάσει.

Η ανάγκη σου να εξελιχθείς σε ωθεί να σκεφτείς διαφορετικά, να μάθεις νέα πράγματα και να προσαρμοστείς σε πιο σύγχρονες συνθήκες. Αυτός ο κύκλος θα σε βγάλει από τη «ζώνη ασφάλειας», αλλά θα σε οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Το μυστικό είναι να μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα.

Τοξότης

Ο Ουρανός περνά απέναντί σου και φέρνει αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες. Ο Απρίλιος ανοίγει έναν κύκλο όπου οι άνθρωποι γύρω σου αλλάζουν — ή αλλάζει η δυναμική μεταξύ σας. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές γνωριμίες που σε ενθουσιάζουν, αλλά και απρόβλεπτες εξελίξεις σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις. Συνεργασίες μπορεί να ξεκινήσουν ξαφνικά ή να διακοπούν εξίσου απότομα.

Η ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα γίνεται βασικό ζητούμενο. Δεν αντέχεις πλέον σχέσεις που σε περιορίζουν ή δεν σε εκφράζουν. Ο κύκλος αυτός σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις τι σημαίνει για εσένα «σχέση» και «δέσμευση». Όσο πιο ειλικρινής είσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο σωστές επιλογές θα κάνεις.

Ιχθύες

Ο Ουρανός επηρεάζει τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και των βάσεων σου, φέρνοντας αλλαγές που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που ζεις.

Από τον Απρίλιο αρχίζουν να διαμορφώνονται νέες συνθήκες: μετακόμιση, αλλαγές στον χώρο σου ή εξελίξεις μέσα στην οικογένεια που σε οδηγούν σε νέες αποφάσεις.

Η σταθερότητα που είχες συνηθίσει δοκιμάζεται, αλλά αυτό γίνεται για να δημιουργήσεις κάτι πιο αυθεντικό και πιο κοντά στις ανάγκες σου.

Παράλληλα, αλλάζει και η εσωτερική σου στάση: αφήνεις πίσω παλιά συναισθηματικά μοτίβα και χτίζεις νέες βάσεις. Ο κύκλος αυτός μπορεί να σε ταράξει αρχικά, αλλά σε οδηγεί σε μια πιο ουσιαστική και αληθινή ζωή.

Πηγή: womenonly.skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αφορά γονείς: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητό σας
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αίσιο τέλος – Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα – Απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες – Φωτογραφίες
Ουρανός στους Διδύμους: Αυτά τα ζώδια μπαίνουν σε νέα εποχή ζωής που θα κρατήσει 7 χρόνια
Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του γνωστός γκέι πορνοστάρ - «Έφυγε» σε ηλικία μόλις 28 ετών
Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη από έκρηξη και φωτιά σε διαμέρισμα - Τι συνέβη
Ένα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσει ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα

 

 

 

Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο ΠτΔ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 25.03.2026 - 22:10
Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο ΠτΔ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο ΠτΔ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Μέτρα στήριξης της οικονομίας ανακοινώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον απόηχο των επιπτώσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν και το νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, η τιμή του οποίου φαίνεται να σταθεροποιείται – προς το παρόν – κοντά στα 100 δολάρια.

Στήριξη Αθήνας στις προσπάθειες για τερματισμό κατοχής και επανένωση

Στήριξη Αθήνας στις προσπάθειες για τερματισμό κατοχής και επανένωση

  •  25.03.2026 - 20:32
Ελλαδικά ΜΜΕ: Συνεχίζει η στήριξη Ελλάδας στην Κύπρο - Αντικατάσταση «Κίμων» και «Ψαρά»

Ελλαδικά ΜΜΕ: Συνεχίζει η στήριξη Ελλάδας στην Κύπρο - Αντικατάσταση «Κίμων» και «Ψαρά»

  •  25.03.2026 - 21:28
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αίσιο τέλος – Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα – Απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες – Φωτογραφίες

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αίσιο τέλος – Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα – Απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες – Φωτογραφίες

  •  25.03.2026 - 18:02
Λευκός Οίκος: Αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του, ο Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση, δεν είναι σε αδιέξοδο οι συνομιλίες - Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Λευκός Οίκος: Αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του, ο Τραμπ θα εξαπολύσει κόλαση, δεν είναι σε αδιέξοδο οι συνομιλίες - Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

  •  25.03.2026 - 20:20
Κάτι αλλάζει στα εστιατόρια η ΕΕ - Λέμε «Bye» στις ατομικές συσκευασίες κέτσαπ, μαγιονέζας και αλατιού - Πότε θα εφαρμοστεί το νέο μέτρο

Κάτι αλλάζει στα εστιατόρια η ΕΕ - Λέμε «Bye» στις ατομικές συσκευασίες κέτσαπ, μαγιονέζας και αλατιού - Πότε θα εφαρμοστεί το νέο μέτρο

  •  25.03.2026 - 17:10
Αφορά γονείς: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητό σας

Αφορά γονείς: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητό σας

  •  25.03.2026 - 18:30
